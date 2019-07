«Queremos mantener el sello de excelencia en inversión social» Patricia Suárez, concejala de Acción Social. / OMAR ANTUÑA Patricia Suárez Calderero - Concejala de Acción Social de Corvera «Tenemos que seguir peleando para que Corvera sea un municipio atractivo para vivir y trabajar» SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Lunes, 15 julio 2019, 02:17

La Agrupación Socialista de Corvera eligió a Patricia Suárez Calderero como vicesecretaria general en 2017. Este año dio un paso más incorporándose a la lista electoral. Después de la investidura del 15 de junio, Iván Fernández, depositó en ella la delegación del área de Acción Social.

-Lleva años ligada al PSOE en Corvera, ¿qué le motivó a dar el paso y concurrir en las listas de las elecciones?

-Desde que empecé mi andadura en el PSOE he intentado aportar mi granito de arena en todo aquello que he podido. Cuando Iván me llamó y me planteó la posibilidad de acompañarlo en la candidatura para la nueva legislatura no lo dudé y le dije que sí, que podía contar conmigo para lo que necesitase; no podía imaginar un mejor mentor y compañero de viaje para dar el salto a la política activa. Para mí es un orgullo poder formar parte del proyecto.

-¿Cómo llegó a la política y por qué?

-Se podría decir que siempre he sentido esa 'llamada' hacia la política. Siempre me he considerado una persona bastante reivindicativa y de izquierdas. Socialista de corazón desde que tengo uso de razón. Fue la senda política iniciada por José Luis Vega y continuada por Iván la que finalmente me convenció de dar el paso al frente y militar activamente en el PSOE. Para mí la política municipal es esencial para el día a día y quería contribuir a crear una Corvera mejor.

-Es la nueva concejala de Acción Social, ¿hay alguna línea de trabajo dentro del área que considere prioritaria?

-La principal prioridad son las personas, así como lo es mantener sin lista de espera los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Este año se ha logrado el sello de excelencia en Inversión Social. Eso supone que el gasto social por habitante no se haya reducido con respecto al anterior ejercicio y que el gasto social represente al menos un diez por ciento del presupuesto total del Ayuntamiento. Nuestra prioridad será mantenerlo.

- A pesar de los problemas demográficos, Corvera es un municipio joven.

-El reto demográfico es un reto que hay que combatir a nivel autonómico y estatal. Corvera somos uno de los concejos que mejor resistimos ese problema, no obstante tenemos que seguir peleando para que sea un municipio atractivo para vivir y para trabajar, de esa manera seremos capaces de lograr un doble objetivo: que la gente que ya esté aquí se quede y por otro lado atraer población de otros concejos.

-¿Qué proyectos tiene en mente para mejorar el área los próximos cuatro años?

-El presupuesto municipal es de 1,8 millones de inversión destinados a desarrollar políticas sociales, lo que supone una inversión social de 115 euros por habitante, que se traducen en becas a estudiantes, ayudas de emergencia o los servicios dirigidos a los mayores. Nuestro compromiso para los próximos cuatro años es continuar por esa senda, mejorando aún más si cabe las prestaciones sociales, incrementando las ayudas a las familias que más lo necesitan.