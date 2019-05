«Queremos tender la mano a todos, se pueden alcanzar acuerdos sin rivalizar» David Robles, candidato de Ciudadanos en Corvera. / MARIETA David Robles Candidato de Ciudadanos en CorveraExguardia civil durante más de veinte años y graduado en Derecho, se presenta como cabeza de lista de la formación naranja a las municipales SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Lunes, 6 mayo 2019, 01:41

Ciudadanos Corvera presentó a mediados de abril a David Robles como su candidato a las elecciones municipales en Corvera. Reside en Las Vegas junto a su familia, fue guardia civil durante más de veinte años y es graduado en Derecho. Aunque son sus primeros pasos en la política, su nombre sonó en muchas ocasiones en todos los medios al ser el agente que descubrió las grabaciones previas al 11-M en las que se hablaba del tráfico de explosivos desde Asturias, una etapa dura y complicada dentro del cuerpo que ahora deja de lado para trabajar «por los vecinos con ganas y entusiasmo».

-Tras los resultados de Ciudadanos en las elecciones nacionales, ¿qué sondeo hace usted para las municipales?

-Las nacionales fueron las segundas elecciones con más participación. El mensaje que transmite Ciudadanos a través de su mensaje 'Vamos' y de su cercanía es lo que ha hecho que la gente se movilice y que les haya votado. Mi sondeo para las municipales va a ir en esa línea, pero hay que seguir trabajando hasta esa fecha.

-En materia de empleo, ¿qué propone?

-Es una preocupación que lleva Ciudadanos como prioridad desde sus inicios. Hay que hacerlo con una política fiscalizadora que permita ampliar las actividades en el municipio. Es un concejo con una tasa muy alta de empleo. El año pasado, la máxima preocupación de los jóvenes de Corvera era el paro, y hay que intentar ponerle solución

-Pide potenciar sostenibilidad energética. ¿A qué se refiere?

-Es un concepto que no puede entenderse solo como el uso de energías renovables, sino como el desarrollo y potenciación de los recursos naturales que tenemos en el municipio, que creemos no se está haciendo de manera correcta.

-Uno de los grandes retos de Asturias es el demográfico.

-La tendencia es que baja la población y aumenta la edad de los habitantes. Son necesarias políticas que acerquen a nuestros mayores al Ayuntamiento. Hay que darse cuenta de que los funcionarios y políticos están al servicio de los vecinos, no al revés. No se les puede dar un medio electrónico y que ellos se busquen la vida, no debería ser así. Las personas mayores no tienen acceso a estos medios y no lo comprenden.

-Viene de un cuerpo de seguridad del Estado, ¿qué valoración hace de la situación de la Policía Local en el concejo?

-Se detectan varios problemas. Uno es la edad de los agentes, que cada vez son mas mayores y se encuentran con ciertas limitaciones asociadas a la edad. Otra es el acceso a la plantilla, que a nuestro juicio es escaso. Se les debería dotar de más personal y también de medios materiales. Mayor presencia policial es sinónimo de más seguridad, es sencillo.

-Si tuvieran que entrar como oposición, ¿cuál es su política de pactos o acuerdos?

-La política no tiene que verse desde el punto de vista desde el adversario político, lo hay que ver como un compañero porque todos luchamos por un mismo objetivo. Queremos tender la mano a todos, a cualquier político, no solo al alcalde. Se pueden llegar a acuerdos puntuales sin necesidad de rivalizar tanto.

-¿Y qué planteamiento hacen para la zona rural?

-Aquí existen parroquias rurales como Solís, Villa, Molleda o áreas como Trasona con influencia rural que tienen unas grandes carencias en infraestructuras. No hay enlace directo de Cancienes a Trasona o desde Molleda. No puede ser Las Vegas el único núcleo de Corvera, sobre todo en transporte.

-¿Plantean mejoras en movilidad?

-No hay carril bici en el concejo. Si quieres ir al pantano en bici no hay arcén, vas por mitad de la carretera con vehículos en doble sentido. Las bicis que bajan por la avenida Principado de Las Vegas corren un verdadero peligro, otra de las medidas debería ser rebajar el limite de velocidad en algunos tramos.

-¿Intentarán potenciar el turismo?

-Se puede potenciar, pero no se está haciendo. Tenemos un área de influencia que es fácil de explotar a nivel turístico rural. De Villa a Illas hay rutas de senderismo, igual que en Campañones, que se pueden generar también. Se necesita dar esa imagen y, por ejemplo, acudir a la Feria de Muestras. La imagen hay que presentarla si no se hace Corvera no existe a nivel turístico.

-¿Han dado forma ya al capítulo de inversiones y obras?

-El Ayuntamiento tiene carencias en aceras, arcenes, zonas de caminos y carreteras municipales que no están limpios. Otro tema importante en el que hay que trabajar es en el colector de agua. El otro día hubo otro vertido, este tipo de infraestructuras son urgentes. Además de mejorar otros servicios básicos como el alcantarillado, saneamiento o alumbrado.