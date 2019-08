«Si quiere, que invite a una sidra» Pura, la fundadora del despacho, posa en el estanco. / MARIETA La titular del despacho que repartió 624.278 euros de la Bonoloto celebra el premio J. F. GALÁN SALINAS. Lunes, 12 agosto 2019, 01:02

¿Quién es el afortunado? Es la pregunta del millón que corría ayer por Salinas. Para ser más precisos, la pregunta de los 624.278 euros, el premio que resolverá la vida a los dos únicos que hicieron pleno en la Bonoloto del sábado. Uno de los boletos se selló en Salinas, en el estanco de la calle Luis Trreillard, ayer más frecuentado de lo habitual. Era la comidilla. «Te aseguro que yo no soy, si no ya no estaría aquí», bromeaba una clienta.

María José Quevedo, la titular del despacho, atendía con una sonrisa y la habitual música de sala como telón de fondo. Es la única que puede tener la respuesta. «Si cotejo la hora en la que se selló el boleto con las imágenes de las cámaras de seguridad es fácil que pueda identificarlo, pero no lo voy a hacer. Las cámaras no están para eso, sino para evitar robos, que alguno ya ha sufrido. Si quiere decírnoslo que venga y nos invite a una sidra, y si no también está bien. Lo único que nos gustaría que fuese un cliente habitual, y si es alguien que no está pasando por su mejor momento económico, mejor todavía», añadió.

No es el primer premio importante que da. «Este despacho lleva abierto desde antes de que yo naciera, y ya tengo mis años, así que alguno ya hemos dado, pero mayor que este ninguno. Es mucho dinero», exclama. Lo abrió en su día su madre, Pura, que aunque ya camina por la novena década de su vida acostumbra a dejarse ver en el estanco. Y ayer no fue ninguna excepción. A los dieciocho años comenzó a trabar en el desaparecido Bar Galicia, junto a su hermano, que también recibió la agradable visita de la diosa Fortuna. Le tocó un buen pico en la lotería, se jubiló y cedió el negocio a Pura, que tantos años después sigue al pie del cañón junto a su hija.

Su experta voz asegura que «la Bonoloto es el mejor sorteo. No el que da los mayores premios, pero sí es el que más premio da». La combinación ganadora es 6, 28, 27, 16, 4 y 26, con el 43 como complementario y el 2 de reintegro. El otro boleto agraciado fue sellado en Vigo.