Quiñones insiste el gobierno local «quiere meter por la puerta de atrás» sus inversiones

El PP se mantiene firme en su postura de no querer aprobar en bloque el plan de inversiones que el gobierno local llevará este mes al Plano. «Se nos quiere meter por la puerta de atrás un anexo de inversiones de un presupuesto que no se ha hecho», recalcó ayer el portavoz popular, Jesús Pablo González-Nuevo Quiñones.

El edil ha reclamado que se voten por separado cada uno de los proyectos incluidos en la modificación de crédito. «Hay iniciativas que vemos bien y apoyaremos como la consolidación del túnel de Arnao, otras que preferimos abstenernos y en el caso de la climatización votaríamos en contra. No vale llevarlo en bloque y luego decir que no queremos ninguno de los proyectos porque no es así», lamentó Quiñones.

Sobre la climatización desde el PP insisten en que «no dudamos de los criterios técnicos pero nos parece que no es urgente y que puede dejarse para después de las elecciones y que sea la nueva corporación la que decida».