El recargo a la usuaria que no puede ir al centro de día de La Luz se eleva al 20% F. B. MOLLEDA. Martes, 2 marzo 2021, 01:25

La familia de Tina González liquidó ayer la deuda por no poder utilizar el centro de día de La Luz con un recargo del 20% y no del 10%, como figuraba en la notificación recibida. Los escritos presentados y las gestiones ante la dirección del centro no detuvieron la maquinaria administrativa y, a la hora de abonarlo, el banco lo rechazaba. Fue necesario solicitar un nuevo documento y, al recibirlo, aparecía ya con el nuevo recargo: el 20%.

Ahora, la familia de Tina González gestionará ante su centro de salud su vacunación, ya que quedó descolgada de la inmunización en el centro de día y, como figuraba en ese listado, tampoco fue reclamada por los equipos del centro de salud a pesar de cumplir los requisitos. Otro de los problemas que ha tenido que afrontar la familia en los últimos meses.