El PP reclama que se acometan las obras previstas en la escuela Infanta Leonor La escuela infantil Infanta Leonor no abrirá el próximo martes. / OMAR ANTUÑA Responsabiliza del cierre del centro infantil a la «incompetencia y desidia» del Principado y a la «dejadez» del Ayuntamiento J. F. GALÁN. PIEDRAS BLANCAS. Domingo, 8 septiembre 2019, 01:44

El Partido Popular atribuye a la «desidia e incompetencia» del Principado y a la «dejadez» del Ayuntamiento la situación a la que se ven abocados los 78 alumnos de la escuela infantil de segundo ciclo Infanta Leonor, en Piedras Blancas. El centro no abrirá el martes, primer día lectivo del nuevo curso, ni previsiblemente tampoco en los próximos meses. Incluso no se descarta que permanezca cerrado durante todo el curso. Mientras, alumnos y padres aguardan a que el Principado encuentre una solución que no acaba de llegar y que a todas luces pasará por reubicarlos en otro u otros centros.

La causa son las deficiencias en el centenario inmueble, principalmente en la cubierta, situación que por otra parte tampoco coge a nadie de sorpresa. Distintos informes advierten ya desde hace años del mal estado en que se encuentra el edificio por filtración de humedades. Incluso se han registrado desprendimientos. La consejería de Educación ha anunciado curso tras curso la inmediata ejecución de las obras necesarias, sin que a día de hoy hayan comenzado ni tengan fecha de inicio.

Un reciente informe encargado por el Ayuntamiento a la Universidad de Oviedo advierte de la necesidad de acometerlas con urgencia, y todo indica que no será así. En una la visita que realizó el martes la nueva consejera de Educación, Carmen Suárez, anunció un nuevo retraso: «Las obras no se ejecutarán hasta 2020», afirmó.

El PP reclama que no se lleven a cabo «con la máxima urgencia» y solicita responsabilidades». Sus críticas se dirigen en primer lugar al Principado, «que mediante el engaño ha demorado una y otra vez unas obras que son de su competencia», y también el Ayuntamiento, en este caso por su «dejadez a la hora de exigir al gobierno regional que ejecute las obras».

Vox también se ha sumado a las críticas. La situación de la escuela infantil Infanta Leonor «es un ejemplo más del desgobierno municipal. La alcaldesa manifestó hace escasas fechas que no habría problemas, y ahora nos encontramos con que hay 78 niños de entre tres y seis años de edad que no saben ni cuándo ni dónde comenzarán el curso», manifestó su único concejal y portavoz municipal, Alberto Hevia.

Según Educación, la consejera y la alcaldesa abordarán la situación en una reunión prevista para el martes, día de inicio del curso escolar que no arrancará en la escuela infantil Infanta Leonor. Al tratarse de un inmueble catalogado cualquier intervención debe ser aprobada por Patrimonio, exigencia que, según ha admitido la alcaldesa, «podría demorar todo unos dos meses, como mínimo».