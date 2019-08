Vox reclama que la auditoría de las cuentas locales se adjudique por concurso

Vox Castrillón solicita que la elección de la empresa auditora de las cuentas municipales del presente año se determine mediante un concurso público. Según la formación, el gobierno local la ha llevado a cabo mediante adjudicación directa, invitando a presentar oferta a una única empresa. Alberto Hevia, el portavoz municipal, asegura que cuando se interesó por el asunto en comisión «la respuesta fue que porque no hay más empresas capacitadas para hacerlo. Insistí en el tema en el Pleno, y entonces el concejal de Hacienda dijo que no era un asunto para traer a un Pleno, que esa decisión era legal y que si yo quería poner 6.000 euros de mi bolsillo no habría problema».

Hevia firma que «no ponemos en duda la profesionalidad de la empresa elegida pero sin entrar en temas jurídicos, ni en calificar la respuesta de la concejal, que se califica por sí misma, no solo es falso que no haya más empresas auditoras capacitadas para hacerlo, por ejemplo todas las que auditan a los restantes ayuntamientos, sino que además no es ético que el auditable elija a su auditor. No es una demostración de transparencia. Nosotros exigimos que la adjudicación de los trabajos de auditoría se realice siempre mediante concurso público o, al menos, invitando a presentar oferta a varias empresas».