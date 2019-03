IU reclama una solución para las empleadas del comedor del colegio La Canal de Luanco Representantes de IU con algunas de las extrabajadoras. / E. C. Concha Masa considera que la gestión de este servicio en la región «hace aguas», mientras Genaro Alonso defiende que es «un sistema de calidad» S. V. Viernes, 1 marzo 2019, 00:26

El grupo parlamentario de Izquierda Unida reclamó en el pleno de la Junta General del Principado una solución para las extrabajadoras del comedor del colegio La Canal de Luanco. Seis profesores del centro educativo viene desarrollando este servicio desde principios del pasado mes de enero.

La dipurada de IU Concha Masa explicó que las seis exempleadas del servicio de comedor, algunas fijas discontinuas desde 1994, «están en la calle porque no hay una empresa que quiera asumir esa responsabilidad». Asimismo recriminó al consejero de Educación, Genaro Alonso, que se escude en una norma de 1992 para no aportar una solución. Para Masa el de La Canal es un ejemplo de que la gestión de los comedores escolares «hace aguas» y ha pedido al consejero en que busque una solución para el caso concreto de este centro.

Alonso indicó que lo ocurrido en este caso es que no concurrió ninguna empresa que quisiera hacerse cargo del servicio de cuidado del comedor por lo que desde la consejería se hicieron cargo del mismo a través de otros medios para que los escolares estuvieran bien atendidos. «Lo hemos resuelto como hemos podido en beneficio de los alumnos y no tengo más que decir de ese centro», dijo el responsable autonómico que rechazó las críticas de IU. «El sistema no hace aguas, es un sistema de calidad, con menús de calidad», subrayó.

Cristina García Granda, en representación de las extrabajadoras de La Canal, mostró su decepción por la posición del consejero porque, afirma, la solución adoptada supone un incumplimiento de la normativa sobre comedores educativos. «Como personal afectado y que llevamos algunas más de 30 años, exigimos al consejero que resuelva esto y seamos readmitidos en el menor tiempo posible.

Por su parte, la coordinadora de IU Gozón mostró su apoyo a las trabajadoras y calificó de «desconcrertante» la postura del Principado.