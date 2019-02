Un recurso administrativo obliga a modificar las bases de los puestos del Plan de Empleo El Ayuntamiento se ha visto obligado a modificar las bases del Plan de Empleo. / MARIETA El Ayuntamiento se ha visto obligado a eliminar el baremo que otorgaba 1,5 puntos a las personas empadronadas en el concejo SHEYLA GONZÁLEZ Miércoles, 20 febrero 2019, 00:32

Un recurso administrativo presentado contra las bases de la convocatoria del Plan de Empleo de este año en Castrillón ha obligado al Ayuntamiento a retrotraer los trámites para modificar las cláusulas. Ha sido un particular el que ha mostrado su queja por que se den puntos por empadronamiento, algo que según su recurso va contra la ley.

Esta queja formal es un paso previo a iniciar un recurso contencioso, algo que quiere evitar el equipo de gobierno, consciente de que las bases del Plan de Empleo pueden estar contraviniendo las decisiones judiciales que han sentado jurisprudencia. El Ayuntamiento de Castrillón, igual que otros consistorios, fijó dentro de los puntos a sumar y valorar de los candidatos un 1,5 a mayores para las personas de Castrillón. «Estas bases están redactadas a nivel regional. Vienen del Principado que las acordó con los sindicatos. Ahora se nos presenta este dilema y hemos optado por modificarlas», destacó la alcaldesa, Yasmina Triguero.

Esta decisión se argumenta en que «iniciar un proceso contencioso demoraría la selección, pudiendo llegar a perder la subvención y eso no lo podemos permitir. Si se retrasa además provocaría daños más allá ya que los contratados ya no estarían un año sino unos meses. Además, tras consultar al servicio jurídico nos dicen que los argumentos tienen peso y podría sernos contrario», recalcó Triguero. Ante este caso han decidido modificar las bases para retirar de esos puntos extra el empadronamiento. «A los aspirantes ya inscritos no les supone un inconveniente ni tienen que hacer más trámites. Simplemente se valorará sobre 8,5 y no sobre diez como estaba antes», explicó la edil de Izquierda Unida.

Los problemas con los Planes de Empleo son constantes los últimos años, antes por las denuncias presentadas por algunos de los participantes que lograban que se les reconociera como trabajadores municipales, ahora el problema es el empadronamiento. «Esta cláusula es igual en todos los ayuntamientos, diferencia solo los puntos que se dan, que en algunos son hasta dos puntos», insistió Triguero, que añadió que «no es un problema municipal, es algo que puede llegar a afectar a muchos concejos de extenderse estos recursos».