La rehabilitación del puente de Quinzanas supera el trámite de impacto ambiental El puente Quinzanas, lleno de pescadores. / LVA El Principado, que considera que la obra no tendrá incidencia sobre el medio ambiente, exige el cumplimiento de una serie mínima de medidas C. R. PRAVIA. Sábado, 24 agosto 2019, 00:58

La obra de rehabilitación del puente de Quinzanas, en la carretera AS-39, Pravia-Cornellana a Santirso, no tendrá que pasar el trámite de evaluación de impacto ambiental dado que «no tendrá efectos significativos sobre el medio ambiente». Eso no implica que no deba cumplir un mínimo de medidas de seguridad recogidas ya en el propio proyecto presentado ante la Consejería de Infraestructuras, Medio Ambiente y Cambio Climático, que es la que acaba de decidir que los trabajos se salten un trámite que, sin duda, agilizará los tiempos.

En concreto, se pide al promotor que evite en todo momento el contacto o vertido a las aguas de cementos, hormigón y otros materiales que puedan enturbiarlas y contaminarlas. El posible uso de barreras de retención no debe interrumpir el paso de especies fluviales migradoras, que debe quedar garantizado durante toda la obra y, en esta línea, se indica que las obras deben realizar fuera de la temporada de pesca, que en esa zona se cerró el pasado 15 de agosto. Como será inevitable que caiga algún residuo al cauce del río, se exige su retirada tanto de las aguas como de la ribera.

En ningún caso se podrá encauzar el cauce de forma permanente. Los desvíos provisionales del río se realizarán de forma que las especies migratorias no tengan problemas en sus desplazamientos.

No se autorizará la tala de vegetación autóctona perteneciente al bosque de ribera, en especial alisos y sauces, salvo para la habilitación de los accesos previstos y siempre bajo la supervisión de personal adscrito a esa Dirección General de Biodiversidad.

Se tendrá que evitar la expansión de especies alóctonas invasoras que alteren los equilibrios ecológicos y se prospectará bajo la supervisión de técnicos de esa dirección general la presencia de ejemplares de náyade de río. Si no se encontraran ejemplares de esta especie, deberán recolectarse antes del comienzo de las obras, procediendo a su marcado y traslado, aguas arriba, a una zona previamente designada por los técnicos de esa dirección general. De igual manera se procederán con los ejemplares de 'petromyzon marinus'.

El proyecto de rehabilitación del puente de Quinzanas consistirá en mejorar las pilas sobre las que se asienta el propio puente, deteriorado por el paso de los años. Según apunta el estudio publicado, «con el paso del tiempo se ha producido un asentamiento progresivo de la pila central del puente que se ha traducido en un movimiento vertical que supera los treinta centímetros, produciendo asimismo el contacto y rotura de las losas adyacentes del tablero en la junta entre ambas».

Para poder ejecutar los trabajos será necesario crear un acceso provisional para poder llegar hasta la base de la pila. El más viable sería aguas arriba del puente (para posibilitar un adecuado desvío de la corriente) desde su margen izquierda.