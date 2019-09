El Reina Adosinda afronta el comienzo del curso «con buenas sensaciones» El colegio Santo Ángel inicia el curso fusionado con el San Luis. / OMAR ANTUÑA El colegio resultante de la fusión del San Luis y del Santo Ángel escolariza a quinientos alumnos y mantiene al profesorado C. DEL RÍO PRAVIA. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:13

Quinientos alumnos comenzarán las clases el próximo martes en Pravia con una doble sensación de estreno: no solo por iniciar el curso escolar 2019/2020 sino por hacerlo en el nuevo colegio concertado del concejo, el Reina Adosinda, resultado de la fusión del San Luis y el Santo Ángel. Estos días las familias han tenido oportunidad de visitar ambos centros, aunque la mayoría ha recorrido el 'otro', en el que no estaban matriculados sus hijos y apenas conocían. «Todos estamos ansiosos y las primeras sensaciones son buenas, muy optimistas», resume la profesora Emilia García Peláez, presidenta de la sociedad cooperativa del nuevo centro.

«Buscamos un nombre que se identificase con Pravia» y qué mejor que escoger a una reina con un árbol genealógico de altura. Adosinda fue nieta de don Pelayo, el primer monarca asturiano, y se casó con el Rey Silo. «Da un poco de pena perder el nombre de dos colegios señeros, pero tenía que ser así y debíamos buscar una nueva identificación que aunara la identidad de los dos centros», explica Emilia García.

Después de que el pasado 11 de julio quedara recogida la fusión de los centros y el cambio de nombre en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, de que durante el verano se haya trabajado en el cambio de membretes de papelería, ahora hay que instalar los carteles en los dos inmuebles, en el de la calle Jovellanos y en el de Arango Queipo. En este segundo estarán los alumnos de primaria y en el antiguo San Luis, los de infantil y secundaria.

La mejor de las noticias para empezar el curso con todas estas novedades y con la natalidad a la baja es el mantenimiento de la matrícula, según confirman en el colegio. No solo no ha descendido, sino que «crece» y el internado, que conserva el nombre de San Luis, «tiene mucha demanda. En él vivirán y estudiarán 25 niños y niñas de Asturias y comunidades limítrofes cuyos progenitores no tienen el tiempo que consideran necesario para colaborar en la formación educativa de sus hijos y delegan en el centro.

Con semejante matrícula, el Reina Adosinda mantiene a toda la plantilla, integrada por 48 profesores que han vivido «este largo proceso de dos años con normalidad y muchas ganas de verlo culminado con éxito». Su entusiasmo es compartido por las familias que han entendido, según Emilia, «que esta es la evolución lógica y la forma de asegurar la enseñanza concertada en Pravia».