«Si tengo que reivindicar algo ante Sánchez o Barbón, lo haré»

Iván Fernández, ayer en Los Campos. / MARIETA Iván Fernández Alcalde de Corvera SHEYLA GONZÁLEZ NUBLEDO. Miércoles, 29 mayo 2019, 00:19

El pasado domingo 5.567 personas votaron la candidatura socialista de Iván Fernández. El PSOE logró catorce ediles de los diecisiete en liza para los próximos cuatro años. Tras el éxito electoral, el alcalde hace balance de los comicios.

-¿Se esperaban conseguir catorce concejales?

-No, y para ser sincero no se lo esperaba nadie. Nosotros pensábamos que habíamos cumplido nuestros compromisos y que las personas que nos apoyaron hace cuatro años no tenían motivos para perder la confianza. A partir de ahí creíamos que podíamos mejorar algo pero no hasta este punto. Sí notábamos el cariño de la gente, mucho.

-¿Pone el listón alto?

-Muchísimo más. Esto no es algo con lo que relajarse y pensar que esta todo hecho. Al contrario, da más responsabilidad y compromiso con los vecinos.

-Pero les da la seguridad de poder sacar adelante su proyecto.

-En campaña pedíamos precisamento eso, ganar con un apoyo fuerte para que no pasase como en 2015 cuando al gobernar en minoría y la oposición nos bloqueó. Ahora no vamos a tener excusas, ese reto lo asumimos con ganas de cumplir los compromisos que ofrecimos a los vecinos.

-¿Cómo definiría a sus concejales?

-Es un gran equipo. Estoy muy agradecido a los hombres y mujeres que me acompañaron en esta legislatura que acaba. Ahora estoy encantado con el nuevo equipo. Es muy equilibrado, combina experiencia con juventud y tiene personas de todas las edades y parroquias. Eso hace que conozcamos el concejo y sus problemas y que estemos preparados para darles una solución. Esto va de eso, de equipos, porque yo no quiero ni puedo llevar adelante el proyecto solo.

-Decía el domingo que se pondría a trabajar desde el primer día. ¿Ya tiene en mente algún proyecto prioritario?

-No. Por encima de cualquier proyecto lo primero es mantener la forma de gobernar que creo que hemos implantado en el Ayuntamiento, con humildad, cercanía y escuchando a los vecinos. Queremos que el Ayuntamiento siga siendo el hogar común de todos y seguir manteniendo la fortaleza económica que tenemos. Eso es fundamental para después desarrollar políticas que garanticen los servicios públicos. Además, sobre todo, hay que tener los pies en la tierra y no creer que como ganamos está todo hecho.

-La oposición quedará formada por tres concejales, ¿cómo cree que puede ser la relación con ellos?

-A nivel personal no hay ningún problema. Nos conocemos desde hace años y eso ayuda, independientemente de que haya crítica política. Hay respeto y eso lo llevo también al Ayuntamiento, porque soy alcalde por los votos que me han dado pero, independientemente de eso, seré alcalde de todos los corveranos. Da igual que sean tres o los que sean, cuando traigan algo que sea bueno para el concejo lo apoyaremos, igual que yo espero que cuando nosotros propongamos cosas que sean buenas para todos ellos también lo apoyen.

-¿Cree que parte del éxito en las elecciones se debe a la llamada 'ola socialista'?

-Hay un cambio de tendencia desde la moción de censura de hace un año y eso es evidente. Gobernaba el PP y el país se cansó de tener un gobierno que era campeón, caso tras caso, en corrupción. No hay que olvidar que esa moción se produce tras la sentencia de la 'Gürtel'. Hay un gobierno con Pedro Sánchez que demuestra que hay otra manera de hacer las cosas y que entiende a la ciudadanía. Eso se ha consolidado a nivel autonómico y municipal. La gente vuelve a confiar en el partido cuando este recupera la esencia de unas políticas progresistas de centro izquierda y socialdemócratas.

-Estado, autonomía y Ayuntamiento serán del mismo signo político, ¿será beneficioso para Corvera?

-Ya lo ha sido y gracias a ello ha habido avance. Por ejemplo, el saneamiento de Solís o el aparcamiento de El Pedrero. Pedro Sánchez, solo con el apoyo a la eliminación de la barrera ferroviaria de La Estrada, ha sido el presidente de toda la historia democrática que más ha hecho por Corvera, y a eso se suman los 40.000 euros para el proyecto que acabe con los problemas del ruido en Trasona. Eso sí, que nadie dude que aunque los presidentes sean Pedro Sánchez y Adrián Barbón, con quienes tengo una buena relación personal y política, si tengo que reivindicar mejoras que entiendo que son justas lo haré igual, porque por encima de todo soy alcalde de Corvera.

-Usted es además el secretario de política municipal de la Federación Socialista Asturiana. Hay varios ayuntamientos, como el de Castrillón, en los que el gobierno depende de los pactos. ¿Qué directrices va a dar?

-Se abre ahora un periodo hasta el día 15, cuando se constituirán los ayuntamientos. Hay una primera etapa para elegir alcalde y luego negociar posibles gobiernos. En cada concejo decidirá la militancia de cada agrupación porque así lo dicen los estatutos. Habrá acuerdos programáticos, otros para investidura y otros de gobierno, cada concejo decidirá de manera independiente.