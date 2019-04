«Lo religioso ha de llevar el peso en Semana Santa, aunque haya otras motivaciones» Virginia García del Cueto, pregonera de la Semana Santa. / A. G.-O. «En el pregón quiero compartir recuerdos, vivencias y lo que ha despertado en mí, como religiosa, la vivencia de la celebración» Virginia García del Cueto Pregonera de la Semana Santa ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 12 abril 2019, 01:51

Virginia García del Cueto siente como nadie la Semana Santa. Cofrade desde la cuna y religiosa carmelita de la Caridad Vedruna ha vivido la celebración religiosa desde que era niña, pero este será un año especial, ya que hoy será la encargada de dar el pregón en la iglesia parroquial, a partir de las 20 horas. Un acto en el que compartirá sus vivencias y experiencias en torno a estas fechas tan señaladas.

-¿Esperaba que le propusieran ser pregonera de la Semana Santa?

-Para nada, fue todo una sorpresa. Nicolás Rodríguez, Mayordomo de la Cofradía, me lo propuso antes de Navidad y no me pude negar. Soy cofrade desde que nací y no podía decir que no. Estoy muy agradecida por esta oportunidad.

-¿Ha cambiado mucho la celebración?

-Fundamentalmente se mantiene como estaba. Hubo algunos cambios después del Concilio y las imágenes son casi todas nuevas porque se perdieron durante la Guerra Civil. Pero las procesiones siguen siendo prácticamente las mismas.

-Los vecinos se involucran mucho durante estas fechas.

-En Villaviciosa la Semana Santa se vive de forma muy activa. El aspecto religioso es el que debe seguir llevando el peso y es por lo que deberíamos movernos. Se trata de recordar el misterio pascual de Cristo, pero es cierto que paralelamente a los actos religiosos hay otras motivaciones, como la cultural.

-¿Cuál es la parte de la Semana Santa que más disfruta?

-Todo se complementa, aunque para mí las celebraciones son lo esencial. Las procesiones son una manifestación externa de esa fe y de esa celebración.

-Si tuviese que quedarse con alguna procesión, ¿con cuál sería?

-Como religiosa, si tuviese que escoger una celebración sería sin duda la Vigilia Pascual. Con las procesiones es más difícil escoger. Me gustan todas porque todas tienen algo especial: el silencio, la pasión, el acompañamiento... Son todas muy entrañables.

-Usted es cofrade desde niña. ¿Cómo ve el papel que está desarrollando la cofradía los últimos años?

-En Villaviciosa ser cofrade es toda una tradición. Las familias enteras se hacían cofrades y cuando nacía un niño se le inscribía. Todos debemos estar enormemente agradecidos a la cofradía por el servicio y el sacrificio que supone. Si no estuviesen todo el año trabajando y dando realce, las cosas serían muy distintas. Es una entrega total. Sin ello todo sería diferente y debemos agradecérselo tanto a los que ya no están como al equipo actual.

-Me imagino que tendrá el pregón preparado. ¿Podría adelantar algo?

-Sí, lo he ido haciendo poco a poco. Desde la cofradía me pidieron que, como soy de aquí, comparta recuerdos, vivencias y lo que ha despertado en mí, como religiosa, la vivencia de la Semana Santa. Quiero plasmar lo que ha sido espiritualmente.

-Además de formar parte de la congregación de las carmelitas de la Caridad Vedruna, ha trabajado como profesora.

-Sí, ha sido una experiencia buenísima. Siempre he querido ser educadora por eso me decanté por esta congregación. En Asturias solo estamos en el colegio San Rafael y en la residencia de mayores de Amandi.

-¿Cómo han reaccionado en el centro al saber que sería pregonera?

-Muy bien. Tanto los profesores como los padres de los alumnos se han alegrado mucho. Incluso gente que me cruzo por la calle me ha dado la enhorabuena.