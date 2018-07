El rescate de los socorristas de Salinas a ocho surfistas causa sensación en la red El socorrista, abajo a la derecha, saca con su tabla a uno de los surfistas en apuros. / FACEBOOK EL CARACACHOPO Los hechos se produjeron el sábado cuando ondeaba la bandera roja en el arenal, que estaba bajo alerta de olas de hasta dos metros S. G. SALINAS. Miércoles, 1 agosto 2018, 00:22

El pasado sábado la bandera roja ondeaba en la playa de Salinas pero eso no impidió que varios jóvenes se adentraran en el mar para practicar surf. No se trataba de surfistas profesionales, sino de noveles que habían alquilado las tablas durante el fin de semana. El fuerte oleaje, con olas de hasta dos metros de altura, hizo que quedasen atrapados y no pudiesen regresar a la arena lo que obligó a los socorristas de Salinas a rescatarlos.

En total se efectuaron ocho rescates a lo largo de la jornada, casi todos en la zona del Balneario de Salinas. Seis de ellos se efectuaron con la tabla de rescate mientras que dos fueron con la moto acuática. Ese día fueron varios los socorristas que se adentraron en el mar, uno de ellos, Jorge, participó en varios de ellos al realizar su turno laboral en esa zona de la playa. «Es instintivo, te lanzas siempre. Estamos preparados para ello», comentaba ayer el propio Jorge, que destacaba «el trabajo que hicieron todos los compañeros, hay mucho trabajo de prevención detrás. No somos héroes, solo es nuestro trabajo».

Una afirmación que comparte Ignacio Flórez, coordinador de Salvamento, «no necesitamos más superhéroes, es nuestro trabajo y se trata de un rescate dentro de lo normal de nuestra jornada».

Los bañistas que paseaban en esos momentos por el arenal decidieron grabar toda la operación y difundirla en redes sociales para mostrar su agradecimiento a los socorristas, en especial a Jorge, por el trabajo realizado. La página El Caracachopo difundía el pasado domingo el vídeo, que ya se ha convertido en viral con más de 260 mensajes compartidos y cerca de 10.000 visualizaciones.

«Mandamos un saludo, un abrazo, y un enorme gracias a todo el equipo de socorristas de la playa de Salinas, por la labor tan importante que hacen y que no todos valoran. Desde El Caracachopo no pedimos que se les trate como a superhéroes (aunque en ocasiones ejerzan de ello), pero no estaría nada mal una palmadita en la espalda en público, para reconocer la labor que hacen», destaca el mensaje que se está difundiendo. «Me sorprendió la reacción de la gente en las redes porque para mi forma parte de mi trabajo, no es nada destacable», destacó ayer el socorrista.