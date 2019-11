El Restaurante Gunea y la psicóloga Laura Martínez, premios Iniciativa Empresarial El salón de plenos se llenó para arropar a los premiados y al resto de candidatos. / MARIETA El jurado destaca de ambos sus propuestas empresariales innovadoras y les concede 2.000 euros a cada una de ellas SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Sábado, 30 noviembre 2019, 03:14

El Ayuntamiento de Castrillón otorgó ayer al Restaurante Gunea y a la psicóloga Laura Martínez sus Premios Iniciativa Empresarial de 2019. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el salón de plenos de la Casa Consistorial, al que acudieron los seis candidatos pues el nombre de los afortunados se dio a conocer en el transcurso del acto, presidido por la alcaldesa, Yasmina Triguero.

Acompañados de familiares y amigos, los dos afortunados recibieron asombrados el distintivo, que se había fallado el pasado día 19 en la reunión del jurado. El Restaurante Gunea, ubicado en La Cruz de Illas, consiguió alzarse con el premio a la Mejor Iniciativa Empresarial y llamó la atención del comité valorado por su propuesta gastronómica pero también por su apuesta por mantener la esencia de la casona en la que se ubica. Tras el restaurante se encuentran Pablo Montero y Begoña Martínez, sus responsables, que ayer recibieron juntos el premio.

LOS GALARDONADOS Restaurante Gunea Ubicado en la Cruz de Illas en una casa de piedra con dos pisos y patio interior. Es la idea empresarial gastronómica puesta en marcha en el año 2017 por Pablo Montero y Begoña Martínez. Laura Martínez Psicóloga Consulta de psicología, fundada en el año 2018 en Piedras Blancas por Laura Martínez. Atiende a menores y adultos y está especializada en disciplina positiva, atención a músicos y aplicación de la realidad virtual a las terapias.

Reabrieron el establecimiento en 2018, Pablo a los mandos de la cocina y Begoña de la sala. Una pareja que llegó a La Cruz de Illas después de trabajar en restaurantes como Mugaritz, El Bulli, Azurmendi o Refectorio y que han logrado hacer de esta casona un gran hogar gastronómico, que según el Consistorio está poniendo el nombre de Castrillón el mapa gracias a sus elaboraciones, que respetan el producto local de temporada.

La Mejor Iniciativa Empresarial en Femenino recayó en la psicóloga Laura Martínez, que ya había optado a los premios el año pasado. La innovación de su consulta de psicología ha sido básica para llevarse al jurado al bolsillo. Su especialización en atención con música o la incorporación de las nuevas tecnologías, como la realidad aumentada a las terapias han sido claves.

Sus inicios estuvieron ligados a la psicología sanitaria, en concreto, trabajó en el campo de la atención a personas mayores, donde ejerció como psicóloga y como directora de centros de mayores, lo que le llevó a realizar un máster en Gerontología Social y un posgrado en Neuropsicología. Su formación ha sido uno de los aspectos a tener en cuenta por el comité ya que posteriormentre se tituló en sex coaching y es educadora de familias y está certificada en disciplina positiva, entre otros.

El resto de candidatos que optaron al galardón, que también estuvieron presentes en la gala, en esta edición fueron Clínica Borja García, fundada en 2017, Tetería Miel y Limón, creada en 2018, Peluquería Canina Lindo Pulgoso, del 2015, y por último, Lastra Barber Shop, fundada en el 2016. Mientras, el jurado de esta edición estuvo compuesto por miembros de la Asociación Empresa Mujer, AJE, Cámara de Comercio, Centro de Empresas La Curtidora, Ucayc y la Federación Asturiana de Empresarios.

El Restaurante Gunea y la psicóloga Laura Martínez relevan a Take Fruit y el Centro de Estudios Two&2, galardonados en la edición pasada por el Ayuntamiento. Anteriormente coparon este palmarés iniciativas como Extraescolaria, The Wonder Cake, David Pereiras Comercial & Stock Photography o Logopedia Sonia Márquez, entre otros.