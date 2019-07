Retiran los pilares de madera del tejado de El Calieru para su tratamiento La grúa trabaja en la retirada de los pilares de madera del tejado de El Calieru, sede del club de piraguas de El Gaitero. / E. C. El arquitecto Samuel Solares prevé que la techumbre esté laminada en tres meses y se pueda empezar con la reforma del interior del edificio ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Miércoles, 3 julio 2019, 00:24

La rehabilitación integral de El Calieru, sede del club de piraguas Villaviciosa-El Gaitero, avanza sin prisa pero sin pausa. La empresa adjudicataria del proyecto acaba de finalizar la fase de demolición, ha pintado la fachada y ha iniciado la retirada de los pilares de madera del tejado. Las piezas serán tratadas por Carpintería Bedriñana antes de volver a ser colocadas, según prevé el arquitecto Samuel Solares, en un tiempo aproximado de tres meses. «Son piezas muy grandes y pensamos que sería bonito conservarlas. En un principio hicimos una previsión de cómo podían estar, pero hasta que no las bajas y no las ves no sabes de verdad lo que puedes volver a utilizar, pero de momento no hemos tenido problema», explica.

Una vez laminado el tejado, la siguiente fase se centrará en el interior del edificio. El proyecto contempla habilitar un hangar de más de cien metros cuadrados, sala polivalente, dos vestuarios y acceso rodado. La propuesta de Solares respeta íntegramente los volúmenes, fábricas y elementos estructurales del edificio, limitándose la intervención a la reparación de las partes deterioradas. «Arquitectónicamente es una obra simple, pero al estar Patrimonio y Costas implicados aumenta la complejidad porque debemos atenernos a determinadas condiciones. Además, en una rehabilitación puedes plantearte una cosa y al ir a hacerla ver que no puedes», afirma.

Hasta el momento, las obras han avanzado sin grandes complicaciones, «las habituales en una rehabilitación de estas características», por lo que Solares no descarta que se puedan acortar los plazos. En un primer momento está previsto que las instalaciones estén disponibles para principios del año que viene. Aunque, como apunta el arquitecto, «si fuera por los miembros del club entrarían ya mañana». Los piragüistas llevan más de siete años esperando para poder disfrutar de una sede en condiciones, por lo que se han implicado directamente con la ejecución de los trabajos. Calculan, además, que una vez finalizadas puedan duplicar las licencias actuales. Por el momento, y hasta su finalización, se han trasladado de forma temporal al puerto de El Puntal.

La actuación fue adjudicada a la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Construcciones Martínez Monasterio y Hermanos Sampedro Construcciones por un precio de 365.500 euros.