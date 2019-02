Roban de madrugada en tres centros educativos de Salas, Valdés y Cudillero

El colegio San Miguel de Trevías, en Valdés; el colegio público de Cornellana, en Salas, y el Instituto de Educación Secundaria Selgas, de Cudillero, fueron objeto de sendos robos entre las últimas horas de la noche del jueves y la madrugada de ayer. Todo apunta a que fueron perpetuados por una banda en busca de dinero en efectivo, aunque la Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta una línea de investigación para esclarecer lo sucedido.

En el colegio de Trevías, los ladrones entraron tras romper una de las ventanas del comedor y accedieron al despacho de dirección destrozando las dos cerraduras. Se llevaron un botín que superaba los 400 euros, trescientos de los cuales estaban destinados para pagar el transporte de un viaje que los alumnos realizarán al teatro a Gijón. La jefa de estudios, Ara Caldueño, explicó que «fue una limpiadora la que se encontró la cerradura rota y dio el aviso a las 8.30 horas». El centro está estudiando la posibilidad de «instalar un sistema de alarma con videocámaras», dijo la directora, Teresa Losada.

«Destrozos y mucho susto»

En el IES Selgas de Cudillero el robo se produjo en torno a las 23.30 horas del jueves y los vándalos entraron a través de un balcón. Accedieron a la conserjería en busca de dinero, aunque «no se llevaron nada relevante, quizás no encontraron nada de lo que buscaban», dijo el jefe estudios, Rafael Ulloa. Forzaron la ventana, pero no causaron grandes destrozos en el mobiliario. Ulloa no recuerda un episodio similar en este centro.

En Cornellana, se repitió el mismo esquema. La intrusión se produjo tras forzar varias puertas y se sustrajo dinero en efectivo. Según indicó el responsable del centro, el botín rondó los cien euros. «Es más el destrozo y el susto», reconoció tras interponer la denuncia.