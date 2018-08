Roban en menos de un minuto el dinero de la tragaperras del bar Camuel en Trasona Los ladrones destrozaron la verja y reventaron el cristal de la puerta de entrada. / PATRICIA BREGÓN Los cacos utilizaron un viejo modelo de Opel para perpetrar el asalto, el mismo que habrían utilizado también para otro robo en Candás S. GONZÁLEZ TRASONA. Jueves, 23 agosto 2018, 00:11

Las máquinas tragaperras generan cada día numerosos ingresos en los establecimientos hosteleros. Este dinero hace que los ladrones pongan su punto de mira en los bares y cafeterías en busca del botín perfecto. La madrugada de ayer el bar Camuel, de Trasona, sufría su segundo robo. Los ladrones accedieron al interior del establecimiento y se llevaron la recaudación de las máquinas recreativas.

Sucedió cerca de las cuatro de la madrugada. Los cacos rompieron la verja metálica que protege los ventanales y la puerta y después destrozaron esta última, haciendo añicos el cristal. El robo se efectuó en menos de un minuto, tal y como atestiguan las cámaras de seguridad del bar. En ellas se ve a unos jóvenes vestidos de negro a los que no se identifica al llevar la cabeza tapada.

Sabían lo que querían y no dio tiempo de pillarles in fraganti. «Fue muy rápido. Entraron destrozaron las máquinas y huyeron con el dinero», comenta el responsable del bar Camuel, que añade que «es la segunda vez que nos entran a robar. Esperemos que no haya una tercera». El establecimiento pudo abrir con normalidad, aunque los clientes que entraban en él tenían que hacerlo sorteando el amasijo metálico de la verja y un montón de cristales en el suelo.

El bar tenía instaladas dos máquinas tragaperras y las dos quedaron destrozadas tras el paso de los asaltantes por el negocio. La Guardia Civil sigue ahora la pista a los ladrones, que habrían perpetrado otros robos esta misma noche en concejos limítrofes. «Llegaron en un coche y en él huyeron. Lo tienen muy estudiado», lamentan en el bar.

El desplazamiento de los cacos no es un tema menor. Lo hicieron un Opel rojo viejo, «el mismo parece ser que lo utilizaron para desplazarse hasta Candás, donde robaron en un estanco», comentan en el bar Camuel, tras hablar con los agentes encargados de la investigación.

Vehículos en el punto de mira

Los ladrones parece ser que tienen en su punto de mira también unos vehículos en concreto para perpetrar los robos. Los últimos días, dos vecinas de Los Campos y Las Vegas han denunciado intentos de robo de sus turismos, estacionados en la vía pública y los dos de marca Opel.

El primero se produjo en la calle Horacio Fernández Inguanzo, de Los Campos. El coche fue forzado, haciendo palanca en la puerta para acceder al interior. Los hechos se quedaron en el intento pues tenía instalada una barra antirrobo. «Todo apunta a que lo querían para realizar otros actos vandálicos y después abandonarlo o quemarlo», declara Sandra Sastre, dueña del coche.

El segundo fue en el aparcamiento de Cuatro Estaciones de Las Vegas.Los asaltantes entraron en su interior tras forzarlo y causaron destrozos en el volante, aunque tampoco lograron llevarse el coche.