Roban la tragaperras del Alcantara en Las Vegas El ladrón accedió al local rompiendo la puerta con una alcantarilla. / S. G. Una alcantarilla les sirvió para romper la cristalera de la puerta y acceder al local YOLANDA DE LUIS Avilés Jueves, 17 octubre 2019, 10:25

Los robos en establecimientos hosteleros de la comarca no cesan. Esta madrugada fue el bar Alcantara, en Las Vegas, concretamente en la Cuesta de Los Campos, el que fue asaltado. Los ladrones utilizaron una alcantarilla para romper la cristalera de la puerta y acceder al local, donde reventaron la máquina tragaperras y se llevaron el dinero que tenía dentro. A esta hora todavía no se había concretado la cantidad sustraída, aunque el propietario del local, Daniel Codina, cree que no puede ser muy elevada, ya que hacía poco tiempo que se había realizado la recaudación. No es la primera vez que este bar sufre un robo de este tipo, hace aproximadamente un año los ladrones también accedieron al establecimiento por el método del alcantarillazo y se llevaron el dinero de la tragaperras.