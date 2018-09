Roberto Bueno, nuevo edil del PSOE de Carreño tras la dimisión de Gabriel Rodríguez Roberto Bueno Soto, nuevo concejal del PSOE. / E. C. Técnico superior en Química Ambiental y de 38 años, fue a los comicios locales en el puesto octavo y preside la asociación Logrezana Existe A. G.-OVIES CANDÁS. Martes, 18 septiembre 2018, 00:28

Roberto Bueno Soto se incorporará como concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Carreño tras la renuncia del teniente alcalde, Gabriel Rodríguez, después de la denuncia de la proveedora del servicio de recogida de perros en el concejo, que lo acusó de animarla a 'engordar' facturas ante la deuda que el Consistorio mantenía con ella. La nueva cara socialista es técnico superior en Química Ambiental y en la actualidad preside la asociación Logrezana Existe, en la que ha venido desempeñando un papel vecinal activo. Su marcha ha llevado a la entidad a convocar una asamblea urgente el próximo 21 de septiembre para informar de los cambios y convocar elecciones para renovar la junta directiva.

Bueno, de 38 años y vecino de Logrezana, había formado parte de las listas del PSOE en las últimas elecciones ocupando el octavo puesto de la candidatura. El partido logró finalmente votos suficientes para formar gobierno con siete concejales, dejándolo a las puertas de la Corporación. La renuncia de Rodríguez le deja un puesto vacante, en uno de los momentos más complicados para el grupo municipal, con la oposición exigiendo también la dimisión de la alcaldesa, Amelia Fernández, por ser supuestamente conocedora de la situación con la proveedora.

Bueno trabaja como jefe de turno en una empresa de siderurgia. Asimismo, además de su titulación en Química Ambiental, tiene formación complementaria como educador ambiental. Son conocimientos que pueden serle de utilidad en su nuevo papel en la política del concejo. En este sentido, está previsto que en las próximas semanas tome posesión de su acta como concejal del Ayuntamiento de Carreño. En cuanto eso ocurra, el grupo municipal socialista ultimará la reorganización del equipo de gobierno.

Denuncia ante la Fiscalía

La denuncia de una proveedora a principios del mes de agosto hizo saltar la bomba en el seno del PSOE carreñense. La encargada de la recogida de perros en el concejo aseguraba que el teniente alcalde la había animado a 'engordar' facturas. El Ayuntamiento debe a la guardería 15.700 euros por las facturas impagadas desde noviembre de 2017, por lo que la afectada ha tenido que solicitar un crédito bancario. Ante esta situación y viendo que no recibía ninguna solución, decidió grabar una de las muchas conversaciones mantenidas con el edil. En la grabación se escucha al propio Rodríguez decir «todo lo que te suponga de más vamos a pagártelo». Palabras por las cuales ha tenido que dejar su puesto en el gobierno local y que han llevado al PP a presentar una denuncia ante la Fiscalía para que se esclarezca si los hechos pueden ser constitutivos de un delito.

Por su parte, el PSOE ha presentado ante la oposición tanto las facturas de la guardería como de la agencia de viajes -donde supuestamente se habría realizado el mismo proceso-, con el fin de demostrar que no se había cometido ninguna irregularidad. Explicaciones que parecen no haber tenido el resultado deseado. Tras la renuncia de Rodríguez, los grupos de PP, Izquierda Unida y Somos Carreño siguen insistiendo en la corresponsabilidad de la alcaldesa, a la que exigen su dimisión. Dicha petición, por el momento, no ha sido escuchada. La propia edil socialista Paula Cuervo aseguró en el último Pleno extraordinario que «no va a dimitir por una cuestión que no le atañe al no ser un área municipal que no gestionó directamente».