Rocío Vega da el salto a la política para «seguir trabajando por la zona rural»
ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 21 marzo 2019

Rocío Vega presentará hoy su dimisión como presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa (Faavvi) tras una década en el cargo y casi veinte años formando parte de la junta directiva. La maliaya ha decidido dar un paso más en la vida municipal y entrar a formar parte de la candidatura del PSOE para las próximas elecciones como número 2 en la lista. Un nuevo reto al que hace frente «con ilusión y con ganas de seguir trabajando por la zona rural y por mejorar la vida diaria de los vecinos de Villaviciosa».

Los estatutos de la federación impiden que ningún miembro de la junta directiva ostente un cargo público. De ahí la decisión de Vega de presentar ya su dimisión. Su lugar lo pasará a ocupar, si así lo decide la asamblea, el actual vicepresidente, Juan Luis Fernández Cayado, de la Asociación Vecinal San Justo y Pastor. La idea es seguir dando continuidad al proyecto actual hasta la convocatoria el año que viene de elecciones. «Mi etapa como presidenta ya estaba acabada. Ha pasado una década. Estos dos últimos años eran un extra porque nadie más presentó candidatura, pero tenía claro que el año que viene iba a ser el último», asegura.

La maliaya espera que su dimisión abra el abanico a una renovación de la directiva y a la llegada de nuevos miembros. «Es bueno que haya renovación y las personas que estamos ya en los cargos debemos apoyar que así sea. Sé que hay mucha gente en la directiva que puede asumir el cargo de la presidencia sin ningún problema. Confío mucho en el trabajo que van a seguir realizando a partir de ahora», afirma.

«Lamento que no hayamos podido avanzar más en el Plan General de Ordenación»

Vega deja la federación tras una década en la que ha logrado numerosas mejoras para las parroquias rurales del concejo, su principal caballo de batalla. «Si he decidido aceptar la propuesta del PSOE es porque me han asegurado que van a hacer una apuesta clara por la zona rural, que es algo que hemos reclamado durante mucho tiempo», explica. Uno de los logros recientes de la entidad ha sido lograr la elección de los delegados territoriales de forma democrática y no por elección del alcalde, como venía haciéndose hasta este año.

Ambulancia

La única espinita que le queda a Vega, como ella misma reconoce, es «no haber podido avanzar más en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)». «Ha sido mucho tiempo y han pasado por el Ayuntamiento muchos alcaldes sin que se haya podido aprobar un nuevo documento», incide. La todavía presidenta de la federación lamenta no haber conseguido todavía una ambulancia de soporte vital básico para el concejo, aunque se encuentran en trámites con el Principado.

«Han sido 19 años implicada con la federación y me va a dar pena irme. Conozco la gestión municipal por lo que he aprendido siendo presidenta y espero poder ponerlo ahora en práctica», afirma.