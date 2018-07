Rodiles presume otra vez de bandera azul En el centro, Julio González Zapico, José Ramón Sánchez y Alejandro Vega posan con la bandera azul de La Ñora. / FOTOS: DAMIÁN ARIENZA La Ñora consigue por cuarto año consecutivo la distinción otorgada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor GUILLERMO TELLADO VILLAVICIOSA. Jueves, 12 julio 2018, 07:57

«Es un reconocimiento que fortalecerá nuestra villa». Así reflejaba su satisfacción el alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega, mientras recibía las banderas azules por parte del director general de Comercio y Turismo, Julio González Zapico, y el presidente de la Asociación de Educación, Medio Ambiente y el Consumidor (ADEAC) José Ramón Sánchez, durante la entrega de las enseñas a las doce playas y los ocho centros asturianos, que tuvo lugar en la Casa de los Hevia. La bandera azul vuelve a ondear en Rodiles después de que en 2017 le fuera denegada, mientras que La Ñora es el cuarto año consecutivo que recibe esta distinción. Ambos reconocimientos suponen «todo un privilegio para la ciudad», aunque el alcalde reconoció que «existen muchos aspectos que cambiar», a pesar de que «ya se están haciendo algunas mejoras en las infraestructuras del litoral». Una de las más destacadas está siendo la colocación de escolleras para solucionar el argayo de la playa de Merón.«Esperamos que se terminen en un mes aproximadamente, siempre que el tiempo lo permita».

Por otra parte, el presidente de ADEAC se defendió de las críticas vertidas en los últimos meses por los ayuntamientos de Ribadesella y Llanes, que habían rechazado recibir la bandera azul. «No existe la posibilidad de negarse.

Si no la han recibido es únicamente porque no reúnen las condiciones necesarias». A raíz de estas acusaciones, quiso recordar que «este reconocimiento no se compra, es un derecho para todos los ciudadanos». También destacó que las playas del concejo maliayo son «un ejemplo para los municipios que no han hecho sus deberes».

Asimismo, el director general de Comercio y Turismo mostró su «orgullo y agradecimiento» a todos los ayuntamientos «por su empeño en preservar la sostenibilidad del territorio asturiano».