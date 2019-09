«Hay que romper el silencio y acabar con los micromachismos» Chelo Álvarez.Stehle. / O. A. «El movimiento #MeToo hace que se vea que pueden ocurrir casos de acoso o agresión sexual en todos los niveles de la sociedad» Chelo Álvarez-Stehle Directora y guionista del documental 'Arenas de silencio. Olas de valor' S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:18

Castrillón celebró ayer el Día Internacional contra la Trata y la Explotación Sexual. Lo hizo con la proyección del documental 'Arenas de silencio. Olas de valor' dirigido por la periodista Chelo Álvarez-Stehle, que también firma el guión. Ayer mantuvo un encuentro y coloquio con el público sobre la trata en España y también a nivel internacional.

-¿Qué mensaje transmite con su documental?

-No es un retrato morboso y oscuro de la trata sino que habla de cómo las supervivientes se reinventan y han sacado fortaleza para inspirar a muchas más mujeres. Te hace reflexionar y hace que nos autoexaminemos y pensemos qué podemos hacer. Hoy que romper el silencio y parar los micromachismos.

«No acepto que se niegue la violencia de género ni que se pierdan derechos»

-¿Es precursor del movimiento #MeToo?

-En cierta manera sí. El #MeToo era muy necesario y se convirtió en un fenómeno que hizo que se viera que pueden ocurrir casos de acoso o agresión en todos los niveles de la sociedad, porque tendemos a pensar que solo ocurre a las personas más desfavorecidas y no es así. No podemos excusarnos en eso, hay que mirar el problema a la cara.

-¿Cree que se fomenta el antifeminismo desde algunos partidos políticos?

-Lo que ocurre actualmente es terrible. Yo siempre acepto que hay víctimas hombres, aunque la mayoría son mujeres. Los datos hablan por si mismos. A los hombres no hay que arrinconarlos, tienen que sumarse a la lucha. Lo que no acepto es que se niegue la violencia de género ni que se pierdan los avances y los derechos adquiridos como está pasando en Andalucía. Me recuerda a los pasos atrás dados en EE UU en cuanto a derechos civiles. Hay que seguir luchando por los derechos de la mujer. El pacto de Estado tiene que seguir vigente.

-¿Cuál es la situación de España respecto a la trata?

-Durante muchos años se pensaba que solo pasaba fuera de España. Pero ocurre aquí y afecta también a menores de edad. La gente que va de putas también es responsable de la trata, porque si no consumieran no existiría. Muchos cierran los ojos para no verlo pero contribuyen a ese negocio ilegal. Todos tenemos responsabilidad en atajar el problema, no solo en países desfavorecidos.