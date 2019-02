Rosa Pérez y Berto Ordieres, nuevos alcaldes pedáneos en Villaviciosa Estela Sanz y Gerardo Fernández votan en San Martín del Mar. Al fondo, la exposición. / A. G. O. Los vecinos de San Martín del Mar y Argüero acuden a las urnas por primera vez para elegir a las personas que harán de nexo con el Ayuntamiento ALICIA GARCÍA-OVIES Lunes, 25 febrero 2019, 02:13

Berto Ordieres y Rosa María Pérez son desde ayer nuevos delegados territoriales de Argüero y San Martín del Mar, respectivamente. Por primera vez en Villaviciosa fueron los vecinos de ambas parroquias quienes, a través de las urnas, pudieron elegir a la persona que hará de nexo entre ellos y el Ayuntamiento. Una jornada única que se vivió con nervios, interés y con una gran participación.

Poco antes de las diez de la mañana las escuelas de ambas parroquias abrieron sus puertas para prepararse para la jornada. Las mesas electorales estuvieron formadas por el presidente de la asociación vecinal de cada localidad, un representante municipal y un vecino elegido por sorteo. Los vecinos fueron entonces pasando para ejercer su derecho a voto. Un continuo ir y venir que se repitió durante todo el día. «Vamos poco a poco. Tan pronto vienen cinco personas como no tenemos a nadie, pero la gente está respondiendo bien», afirmó José Ángel García, presidente en Argüero.

La parroquia mariñana tenía censados con derecho a voto a 511 vecinos, de los que acudieron a las urnas 164, lo que supone una participación del 32,09%. Quisieron que el ganador fuera Berto Ordieres, que logró imponerse a Javier Cuesta al reunir el apoyo de gran parte de los votantes. «Me esperaba algo más de participación, pero para ser la primera vez ha estado bien. De lo que me he dado cuenta es de que hay mucha gente viviendo aquí que no está empadronada y eso es algo que deberíamos tratar de solucionar», destacó tras conocerse los resultados.

Ordieres comenzó ayer a recibir ya las primeras peticiones de sus vecinos sobre las mejoras a realizar en Argüero. «Les he pedido que por lo menos me dejen un día antes de empezar con todo», reconoció.

En San Martín del Mar, donde votaron 102 personas de las 214 que estaban convocadas, las labores del alcalde pedáneo las llevará a partir de ahora Rosa María Pérez. «Ha sido una jornada tranquila. Los vecinos han estado muy contentos y participativos», agradeció tras conocer su elección. La maliaya comenzará con sus nuevas responsabilidades a partir de hoy, todo ello de la mano de la asociación vecinal. «Se trata de hacer todo lo posible por motivar al pueblo, que la gente se mueva. Tendremos que poner sobre la mesa las necesidades que hay y comenzar a trabajar lo antes posible», apostilló.

El proceso volverá a repetirse próximamente en la parroquia de Oles, tras la renuncia de la persona que estaba ocupando el cargo hasta el momento, José Antonio Ponga Iglesias, quien justificó falta de tiempo para dejar de llevar a cabo las labores como venía haciendo. El Ayuntamiento volverá también a abrir la posibilidad de elección en Breceña, Carda y Miravalles, donde el puesto quedó desierto en el primer intento.