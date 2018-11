Rozaes, 25 años de reivindicaciones Los miembros de la junta directiva de la Asociación Vecinal de Rozaes. / E. C. La asociación vecinal nació en 1993 para oponerse a las obras de la autovía. Ahora pide más inversión en viales y señalización A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:18

La Asociación Vecinal de Rozaes dio sus primeros pasos en 1993 con un claro objetivo: crear un frente común contra las futuras obras de la autovía cuyo trazado estaba proyectado por medio del valle de la parroquia. Fue una lucha larga y constante. La actuación duró varios años y los trabajos estuvieron paralizados durante un periodo de tiempo. «Hubo de todo. Tuvimos bastantes problemas con la empresa encargada de las obras, se portaron bastante mal con nosotros», recuerda Loli Díaz, quien lleva ejerciendo como tesorera de la entidad desde entonces.

Los vecinos se volcaron para intentar proteger el entorno tal y como lo conocían. Desde entonces han pasado 25 años y, aunque las reivindicaciones actuales no necesitan una lucha tan intensa, desde la asociación vecinal siguen trabajando intensamente para mejorar el día a día de la parroquia.

Una de las consecuencias de las obras de la autovía fue la eliminación de señalización que, una vez finalizada la actuación, no fue repuesta por los operarios. «Las señales son fundamentales. En los últimos años se pudieron recuperar algunas, pero es insuficiente. No hay año que alguno de los visitantes a la Feria de los Figos no nos diga que se ha perdido por la falta de indicaciones», explica Díaz.

En este sentido, desde la asociación reivindican más implicación municipal con la zona rural del concejo. En concreto, con el estado de los caminos y viales. «Nunca he visto a nadie del casco urbano de Villaviciosa tener que ponerse a asfaltar la carretera que pasa por delante de su vivienda. Eso es algo que en la zona rural sí se da», critica Díaz. La tesorera comparte la misma postura que la presidenta de la Federación de Asociaciones Vecinales de Villaviciosa, Rocío Vega, quien recientemente en una entrevista concedida a EL COMERCIO exigía a los grupos municipales más compromiso con las parroquias rurales.

Proyectos culturales

Los vecinos de Rozaes viven -como en gran parte del concejo- sin sistema de saneamiento. Una situación que intentan llevar con la mejor filosofía. «Somos zona rural, con todas las ventajas e inconvenientes», afirma. La mala conexión a internet es otro de los problemas con los que tienen que lidiar en su rutina.

El espíritu reivindicativo de los primeros años de la asociación ha evolucionado con el paso del tiempo hacia una línea más cultural y social. Otro de los objetivos fijados hace un cuarto de siglo era recuperar las fiestas de Santumedero, las cuales habían dejado de celebrarse en la última época. «Cada vez viene más gente y es un evento que se ha vuelto a consolidar en el calendario», asegura Díaz.

El programa cultural de la parroquia no cesa en todo el año. A las celebraciones religiosas se suman la Feria de los Figos, la recuperación de los mazcaraos o la colaboración en la organización del festival de cine Mediu Güeyu. «Nosotros colaboramos y participamos en todo lo que podemos», reconoce. Esta labor y dedicación les llevó hace tres años a ganar el premio 'Aldea más guapa', que anualmente otorga la Asociación de Amigos del Paisaje Cubera.

La directiva de la asociación vecinal quiere ahora celebrar junto a sus aproximadamente 200 socios sus veinticinco años de historia. Lo harán el domingo, a las 14.30 horas, con una comida en el restaurante Amandi. «Es la primera vez que organizamos algo para no tener que trabajar. Queremos pasar el día juntos, sin nadie que tenga que preocuparse de cocinar o atender a los asistentes y donde todos disfrutemos por igual», remacha Loli Díaz.