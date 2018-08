La ruta senderista de Carlos V se ampliará y unirá Villaviciosa con Yuste El director de Teatro Contraste, José Luis Campa; el alcalde, Alejandro Vega; Cristina Carneado, de la asociación vecinal de Tazones; el director teatral Manuel Valiente y Luis Batalla, vecino de Tazones. / G. T. El cross imperial se celebrará el domingo tras el Desembarco del emperador, que reunirá el sábado a 150 figurantes en Tazones GUILLERMO TELLADO VILLAVICIOSA. Martes, 21 agosto 2018, 00:24

«Queremos hacer de estas jornadas un evento de interés público de primer orden para nuestra región». Lo decía ayer el alcalde maliayo, Alejandro Vega, durante la presentación del intenso programa de actos organizado con motivo de la trigesimoctava recreación del Desembarco el entonces príncipe Carlos de Gante, que más tarde fue Carlos I y V de Alemania. Las actividades se desarrollarán en Villaviciosa este jueves, día 23, para trasladarse el sabado 25 a Tazones y regresar a la villa el domingo 26. Rememorará, como cada año, la primera vez que el emperador piso tierra española en la costa de Villaviciosa hace 501 años. «Queremos que los que vengan de fuera sepan que esta localidad fue muy importante en la historia de España», señaló.

Una de las actividades que más destaca este año es la ruta de senderismo Carlos V, entre Tazones y Villaviciosa, que ya abrió el pasado mes de abril. Con un recorrido de once kilómetros, tiene como propósito recrear los pasos de Carlos V. «Está siendo un éxito y es un aliciente más para esta gran cita», añadió Vega. Pero el proyecto es más ambicioso y su futuro pasa por que la senda una las diferentes localidades en las que estuvo el monarca, desde Villaviciosa hasta Yuste, pasando por Valladolid y Laredo dentro de un proyecto de colaboración entre Extremadura, Castilla León y Asturias, que son las regiones españolas que forman parte de la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

Otra de las novedades de este año es que el cross 'Ruta imperial Carlos I' se celebrará el domingo en vez de hacerlo en septiembre como otros años, debido a «problemas logísticos», explicaba Cristina Carneado, de la asociación vecinal de Tazones. «En esta época sabemos que esta actividad atrae a más gente y encaja muy bien con la temática», añadía.

Autobuses lanzadera

Carneado destacó que este año «seguirá habiendo dos autobuses lanzadera para desplazar a los asistentes entre Villaviciosa y Tazones. Pido a la gente que no formen colas y que tengan paciencia, pues es la única solución posible para que la gente no tenga que aparcar muy lejos y no podemos garantizar que haya cuatro autobuses porque está prohibido», apuntó.

Sin duda, el gran plato fuerte de la cita será la recreación histórica del desembarco de Carlos V. 150 personas participarán en ella, entre extras, músicos y los personajes principales», indicaba José Luis Campa, director de Teatro Contraste y organizador de la puesta en escena. «Es cierto que el espacio teatral se verá debilitado por las mareas altas, pero esperemos que vengan muchas personas a ver este espectáculo en un entorno maravilloso como es Tazones», afirmó. Antes, los participantes podrán cambiarse en los vestuarios del Ateneo Obrero de Villaviciosa, desde las cinco hasta las siete de la tarde.

También se espera atraer a numeroso público a las recreaciones de lucha de caballeros o justas, que se celebrarán el sábado, pero en vez de por la tarde, tendrán lugar a las nueve de la noche. «El principal motivo de este cambio ha sido que las mareas están muy altas y es el mejor momento para poder hacerlas y que la gente disfrute», detalló Carneado. «Creemos que será una actividad atractiva para todo aquel que quiera acercarse a este evento porque se prolongará durante la noche». Estas son las grandes novedades de un programa que comenzará el jueves, a las 21 horas, en Villaviciosa con la representación de la obra 'Carlos. Tormenta y destino', coproducida por Rizoma Extrema y el Ayuntamiento de Villaviciosa, cuyas entradas estarán a la venta en las taquillas del Teatro Riera de 19 a 21 horas, desde hoy hasta el inicio de la obra. «Es una introducción a lo que veremos estos días», explicaron.