«Salinas lleva estancada desde hace treinta años» Gustavo Prieto, concejal del PP y expresidente de la Asociación de Vecinos de Salinas. «Si el tripartito no logra acabar el mandato sería malo para todos, pero sobre todo para los vecinos que lo sufrirían» Gustavo Prieto. Concejal del Partido Popular en Castrillón Jueves, 22 agosto 2019

La lista electoral del Partido Popular en Castrillón se renovó casi al completo el pasado mayo. Una de las nuevas incorporaciones fue la de Gustavo Prieto, que hasta ese momento era el presidente de la Asociación de Vecinos de Salinas. Al entrar como edil en la corporación municipal dejó el cargo, aunque estas semanas ha seguido ligado a la entidad para cerrar los proyectos iniciados anteriormente.

-¿Qué le llevó a meterse en política?

-Fue Eloy Alonso, el presidente del partido en el concejo. Él contactó conmigo y me convenció. Yo no tenía ninguna intención de hacerlo a tan corto plazo, por eso tardé en responderle. Estaba centrado en Salinas y en la asociación, que era lo que yo podía alcanzar. Eloy me dijo que en la asociación solo podía quejarme, mientras que dentro del Ayuntamiento podría hacer cosas. Eso me convenció.

-Ganaron las elecciones pero hubo un pacto de tres partidos para gobernar, ¿lo esperaba?

-Era muy difícil que no lo hicieran, pero no era lo que los vecinos querían. En realidad ellos tienen sus más y sus menos. Izquierda Unida no quería soltar el gobierno y el PSOE fue directo a pactar con ellos.

-¿Se han planteado qué pasaría si el tripartito se rompe?

-Nosotros estamos preparados para gobernar porque tenemos un proyecto muy bueno. Pero si ellos rompen y el tripartito no logra acabar el mandato sería malo para todos, sobre todo para los vecinos.

-¿Qué le parecen las primeras medidas del equipo de gobierno?

-Lo primero que hicieron fue formar las comisiones informativas y tuvimos que recurrirlo porque no se nos da la representatividad que tenemos. No hay proporcionalidad y eso se ve. Ellos adecuaron las reglas del juego a los resultados una vez que había empezado el partido, todo ello con Vox haciendo su juego.

-¿Qué valoración hace de estas semanas días de gobierno?

-Se ha hecho muy poco, no solo en Castrillón, sino en todas partes porque coincide con el verano. Además, venimos de dos elecciones y están todas las administraciones arrancando. Supongo que el curso y el trabajo de verdad empiece en septiembre.

-¿Cómo han sido sus primeros días como concejal? ¿Los esperaba así?

-Sí. Yo tenía contacto directo y habitual con el Ayuntamiento por mi trabajo en la asociación. Estaba familiarizado con ello y por eso no me impresionó, pero también creo que a medida que avance el mandato surgirán nuevos retos. Habrá que ver qué pasa.

-¿Qué papel juega usted ahora en la Asociación de Vecinos de Salinas?

-Soy un socio más, aunque muchos proyectos iniciados tenía que terminarlos yo. Ojalá hubiera mucha gente que quisiera coger el cargo pero no la hay. Hemos hecho una candidatura para cuando celebremos la asamblea, que es un poco continuista con lo que se venía haciendo. Yo les estaré apoyando al máximo siempre, más ahora desde el Ayuntamiento.

-¿Sigue creyendo que Salinas es la olvidada del concejo?

-Salinas está estancada desde hace treinta años. Es un sitio privilegiado y por eso sobrevive, pero falta mucho, sobre todo en materia de limpieza, alumbrado o servicios. Hay zonas totalmente abandonadas y no hay intención de mejorar.

-¿Se está aprovechando su potencial turístico?

-No, porque aún tiene mucho por explotar. Se ha potenciado el surf, que es importante, pero es mucho más que eso, siempre lo fue. Nos queda por hacer todo lo demás.

-¿Cómo afecta la temporada estival y la afluencia masiva de turistas?

-Los atascos y problemas de movilidad en momentos puntuales se podrían paliar si hubiera un plan de movilidad activo. Hay muchas calles de doble sentido que quizás no harían falta y todas tienen aparcamiento. Falta también señalización, y habría que potenciar la peatonalización.