El Salinas Longboard rinde hoy homenaje a Rafa Ron Conciertos en el festival. / MARIETA S. GONZÁLEZ SALINAS. Sábado, 27 julio 2019, 00:08

El Salinas Longboard Festival sigue en la cresta de la ola. La segunda jornada se desarrollaba ayer con total normalidad, a pesar de que el sol no hizo acto de presencia, sí lo hicieron miles de personas atraídas por el amplio programa de actividades. Si el primer día la lluvia enfrió la noche y la afluencia de espectadores, ayer las visitas a Salinas crecían. En cambio las malas condiciones marítimas, con olas grandes y desordenadas, obligaron a suspender las competiciones deportivas de la tarde. Más de sesenta puestos forman parte del mercadillo de este año, muchas de ellas marcas con sello hecho en Asturias, que atrajeron las miradas de numerosas personas a lo largo de todo el día. Los talleres y exhibiciones, incluidos los infantiles, también lograron captar las miradas de los espectadores. Incluso el primer día tuvieron que ampliar el cupo ante la avalancha de participantes.

Hoy no se espera menos del festival. Rafa Ron, cuyo libro se presentaba el jueves, será también protagonista. Los surfistas de Salinas, sus amigos, tienen previsto rendirle homenaje a las 13.30 horas, aunque en caso de lluvia se trasladará a la tarde . Con sus tablas entrarán al agua para hacer un gran círculo. Un sencillo acto en su recuerdo al que invitan a participar a todos los amantes del surf y conocidos de Rafa Ron.

Además, se continuará con el Campeonato de España y comenzará la Copa de las Naciones. A las 12 horas habrá yoga infantil y un taller de imanes para niños abrirá las actividades de la tarde. Los adultos también podrá disfrutar del yoga y de talleres para redecorar tablas de surf. Actuarán Veenfies, Las Varonas, Alber Solo & The Firebirdblues y The Best of Foo.