«Estaremos satisfechos cuando en la ría vuelva a haber mariscadores» La abogada Olga Álvarez, junto a los mariscadores, delante del Ayuntamiento de Villaviciosa. / A. G.-O. El colectivo, que acaba de cobrar la indemnización municipal, espera que las obras de los estanques de tormenta permitan abrir de nuevo el estuario ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 4 mayo 2019, 00:37

La batalla de los mariscadores contra el Ayuntamiento de Villaviciosa ha llegado a su fin después de más de siete años. El colectivo acaba de cobrar la indemnización municipal que llevan reclamando desde que el 2011 los altos niveles de e-coli obligasen al Principado a cerrar la ría al marisqueo. El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Gijón les dio el pasado octubre la razón al considerar que «la causa de dicha contaminación se encuentra en el defectuoso funcionamiento del servicio de alcantarillado y de recogida de aguas residuales de titularidad municipal».

Los diez trabajadores y la Cofradía de Pescadores de Tazones presentaron demandas individuales, por lo que la cifra que cobrará cada uno de ellos puede oscilar entre los 8.000 y los 50.000 euros hasta alcanzar un total de 278.000 euros. «Ha sido un proceso largo y tortuoso. Fueron más de siete años con los mariscadores sin trabajar, un alcalde -el del PP- que no nos quería recibir y una ría que no volvía a abrirse», reconoce la abogada de los mariscadores Olga Álvarez, quien recuerda que fue con la llegada del PSOE a la Alcaldía cuando el proceso dio un giro, aunque finalmente hayan tenido que ir a juicio. «Con esta sentencia queda patente que los actos tienen consecuencias. Un Ayuntamiento debe hacerse cargo del saneamiento y si no lo hace, deberá pagarlo. Convirtieron la ría en una ciénaga», critica.

El cobro de la indemnización pone fin a casi una década de lucha en el que los mariscadores han visto como la ría continuaba cerrada y las soluciones no llegaban. Aún así, afirman, no pierden la esperanza. «Esperamos que las obras de los estanques de tormenta sirvan para disminuir la contaminación, pero la actuación más necesaria es la del descabezamiento de los arroyos. Sin ella no se soluciona nada», aseguran.

Para ellos, ganar el juicio ha supuesto el reconocimiento a una reivindicación que llevan años defendiendo, aunque, añaden, «estaremos totalmente satisfechos cuando pasemos por la ría y volvamos a ver 20 mariscadores, como había antes, trabajando».