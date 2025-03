La senda peatonal de La Plata, cinco años sin respuesta La Junta General aprobó por unanimidad la iniciativa en el año 2014 y desde entonces no se ha tramitado el proyecto | El Principado estimó en un estudio técnico que la ejecución de estas obras costaría en torno a 356.500 euros

S. GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Lunes, 25 de noviembre 2019, 01:23 | Actualizado 08:24h. Comenta Compartir

Cinco años hace que la iniciativa para construir una senda peatonal que una La Plata con Piedras Blancas está encima de la mesa de la Consejería de Infraestructuras. El nuevo Gobierno regional destacaba hace unos días que no se ha realizado el proyecto previo a la licitación de las obras para este espacio por el que discurre el Camino de Santiago.

Un lustro sin respuesta a una demanda vecinal que había sido aprobada en 2014 por unanimidad en la Junta General del Principado. El pasado 12 de noviembre, el diputado de Ciudadanos, Luis Armando Fernández, registraba una pregunta sobre el estado de tramitación del proyecto y recibía por respuesta que «la Dirección General de Cultura y Patrimonio, dependiente de la Consejería de Cultura, Política Lingüística y Turismo, no tiene constancia de que se haya realizado el proyecto de construcción de esta senda peatonal». Una respuesta firmada por la consejera Berta Piñán. Nada de se dice de si hay intención o no de ejecutarla, pues la segunda de las preguntas planteadas por Ciudadanos sobre los plazos previstos para la licitación de los contratos necesarios para llevar a cabo las obras no ha obtenido respuesta.

Todos los partidos presentes en la Junta General vieron la necesidad de llevar a cabo esta alternativa y muchos se desplazaron los siguientes años hasta La Plata para ver de cerca los problemas a los que se enfrentan los peatones cuando quieren desplazarse, incluidos los peregrinos que deben hacer un tramo del Camino por la calzada, que carece de arcén.

A pesar de esto, en este tiempo, el Gobierno regional solo ha realizado un estudio técnico que estimó la inversión en 356.429,25 euros para un vial peatonal que tendría unos 980 metros de longitud. Tras esto se plantearon varias alternativas sin que finalmente se encargara la redacción de ningún proyecto.