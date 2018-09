Sentido homenaje a vidas y obras Domingo Diaz, Carlos Barral, Julia Álvarez, Iván Fernández, Damián Benigno y Sonia Barbosa, ayer en Las Vegas. / PATRICIA BREGÓN El Ayuntamiento reconoce a cinco vecinos como Corveranos Ejemplares SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Sábado, 8 septiembre 2018, 00:10

Domingo Díaz, Carlos Barral, Julia Álvarez, Damián Benigno y Sonia Barbosa son desde ayer Corveranos Ejemplares. Cinco vecinos del concejo que a partir de ahora servirán de modelo a seguir para otros tantos. El Ayuntamiento de Corvera, a través de su alcalde, Iván Fernández, hizo entrega de los distintivos coincidiendo con el día grande del concejo.

Una gala, que lleva celebrándose desde el año 2012, que ayer dejaba el teatro de El Llar por el centro sociocultural de Las Vegas. Adolfo Camilo y María López fueron los encargados de presentar el acto que destacó por su sensibilidad. Comenzó de la mano de Iván Fernández que quiso tener un recuerdo para las víctimas y heridos del accidente de autobús acaecido el pasado lunes en Avilés y por los que se guardó un minuto de silencio.

«La Corvera más ejemplar hoy se hace protagonista. Estamos aquí para homenajear vidas y obras», destacó Fernández, que dio las gracias a los cinco distinguidos por su trabajo y labor colectiva en el concejo. Después se procedió a la glosa de los cinco Corveranos Ejemplares, que también quisieron tomar la palabra. Primero en un vídeo de resumen de su trayectoria personal y laboral y después sobre el escenario.

La primera fue Julia Álvarez, que desde hace dos décadas se encarga de Cáritas Parroquial de Cancienes y colabora con la Fundación Banco de Alimentos. «Aún no me lo creo, sigo pensando que me queda grande», decía la galardonada antes de dar las gracias a todos los presentes, «sin vuestra ayuda no somos nada», comentó mientras el Consistorio destacaba de ella su «compromiso y solidaridad».

Damián Benigno fue el segundo en recibir su estatuilla, creada para la ocasión por Ángel Curto. «Deportista que huye de los tópicos, gallardo contra la injusticia», señalaba de él Adolfo Camilo. Él por su parte no dudó en agradecer a los suyos por la ayuda y la compañía estos años pero también a sus 'haters'. «Los que criticaban y decían que nadie vendría a hacer crossfit. Yo lo que le digo a todo el mundo es que hagan lo que desean, que si quieren pueden», recalcó el joven.

La moto de Sonia Barbosa quedó aparcada para que ella, conductora de profesión, pudiera recoger su distintivo. El jurado de los premios, compuesto por Antonio Durán, Angélica González, Ángel Suárez, María Fernández y Adolfo Camilo, dijo de ella que «es un gigante en sus convicciones, se ha opuesto a lo establecido y ha llevado por bandera la igualdad». La motera también aprovechó para agradecer el premio y el apoyo de los suyos, «que nadie os ponga un límite, yo tuve muchos en mi vida».

El promotor y escritor Carlos Barral fue el tercero. Su compromiso fue recompensado con el galardón que él decidió agradecer leyendo, con música de fondo, tres de sus poemas. «Presta mucho que piensen en uno y para bien. Es un privilegio ser Corverano Ejemplar», dijo Barral en su intervención.

Cerró la gala el homenaje a Domingo Díaz, presidente de la Banda de Música de Corvera. De él se puso en valor su amor por la música a la vez que se hizo un recorrido por los treinta años de historia de la formación. «Es un premio a todos los componentes de la Banda a lo largo de todos estos años. Me gusta creer que puse un granito de arena para que la cultura sea hoy un pilar de la sociedad». La ceremonia finalizó con varias piezas musicales interpretadas por la propia Banda de Música.