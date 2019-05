El servicio de limpieza de parques y jardines sale a licitación por 1,5 millones El contrato será por dos años, con posibilidad de prórroga de un año más y quedó descartada la remunicipalización por imposibilidad de subrogar al personal SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 15 mayo 2019, 07:33

El servicio de limpieza de parques y jardines acaba de salir a licitación por 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Castrillón inicia la contratación tras la finalización del contrato actual, firmado en 2016 con la empresa Urbaser.

El Consistorio oferta un contrato de dos años, con posibilidad de prórroga por uno más. Una fórmula ya utilizada anteriormente y que tiene como razón que la maquinaria utilizada por la empresa que vaya a prestar el servicio necesita, de media, dos años para ser amortizada. El equipo de gobierno de Izquierda Unida estudió a lo largo del año pasado la posibilidad de remunicipalizar este servicio aunque los informes técnicos y jurídicos les hicieron desistir de la idea.

La remunicipalización no se hizo posible ya que el personal supone un mayor desembolso de dinero que la maquinaria y las leyes estatales actuales no permiten subrogar directamente al personal en estos casos. «Somos partidarios de que el Ayuntamiento vuelva a hacerse cargo de los servicios que fueron externalizados pero no a costa de las personas. La plantilla que actualmente se hace cargo de la limpieza de parques y jardines está cumpliendo bien, nunca hemos tenido queja, y no estamos dispuestos a dejarlos en la calle. Máxime cuando muchos de ellos tienen algún tipo de discapacidad», explicó la alcaldesa, Yasmina Triguero.