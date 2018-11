El servicio de 'Línea Verde' recibe 742 incidencias en lo que va de año Pasarela rota en la senda que va a Salinas. / LVA La mayor parte de las quejas vecinales tienen que ver con el alumbrado público, la limpieza o el estado de calles y aceras SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 14 noviembre 2018, 01:39

El servicio de 'Línea Verde', puesto en marcha por el Ayuntamiento de Castrillón para recibir incidencias registradas por los vecinos en todo el concejo, ha recibido 742 quejas y denuncias en lo que va de año. De todas ellas, hasta ayer se habían registrado 24 en el mes de noviembre.

Aunque se trata de denuncias muy dispares, la mayoría de ellas tienen que ver con el alumbrado público, la limpieza o el estado de calles y aceras. Estas incidencias no tienen por qué ser quejas propiamente dichas, si no que muchos usuarios utilizan esta aplicación, disponible para el teléfono móvil, para hacer llegar a los servicios municipales actos vandálicos.

Entre las últimas incidencias registradas se encuentra la rotura de una de las maderas del paseo que une Piedras Blancas con Salinas o la presencia de un roedor muerto en El Llordal. Otras en cambio apuntan a la falta de iluminación por las tardes y noches en la cale L a Libertad de Piedras Bancas, que será una de las que se integren en la renovación de la red para colocar luminarias led.

Otros usuarios en cambio advierten de la presencia de mobiliario en las calles, que no ha sido recogido por el personal municipal o bien sus propietarios no han avisado al servicio correspondiente. También se denuncia el estado de algunas señales de tráfico, que han sido objeto de pintadas por lo que no se pueden ver sus indicaciones. Estas no han sido las únicas presentadas este mes, lo usuarios de 'Línea Verde' alertaron de los efectos del temporal de lluvias y aire sufrido semanas atrás. Así, enviaron fotos de zonas encharcadas en Raíces o de árboles rotos en la playa de La Llada, entre otros.

Para hacer uso de este sistema tan solo hay que descargarse la aplicación 'Línea Verde'. En ella se abren varias categorías para señalar la denuncia o incidencia, incluyendo en los edificios públicos o centros escolares. La persona podrá especificar su queja, geolocalizarla para saber el punto exacto y adjuntar una fotografía para que los servicios municipales puedan ponerle solución. Una vez que se da de alta una denuncia el Ayuntamiento mantendrá al tanto al usuario del estado de su queja, avisándole cuando esta solucionada o si bien ha tenido que derivarse a otra administración por no ser competencia local.