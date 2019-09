La sidra, el producto estrella que se esconde tras la barra del bar Productores polacos visitan la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen. / A. G.-O. Productores polacos se sorprenden al no ver las botellas expuestas en los negocios como sí ocurre con la cerveza o el vino A. G.-OVIES VILLAVICIOSA. Viernes, 27 septiembre 2019, 01:19

Entrar a un bar y poder elegir a simple vista una marca concreta de cerveza o vino es algo habitual. No así con la sidra. La bebida por excelencia de la región parece haber quedado relegada a un segundo plano. En muchos establecimientos los clientes tienen que preguntar al camarero con qué lagares trabajan, ya que la popular botella verde no suele encontrarse expuesta tras la barra. Un hecho que ha sorprendido a los productores extranjeros que estos días están participando en el Salón Internacional de Sidras de Gala que se celebra en Gijón y que ayer acudieron a visitar la sede del Consejo Regulador de Denominación de Origen Sidra de Asturias. «Les llama mucho la atención que el consumo de sidra esté tan extendido, pero que luego no se vean expuestas en los bares», explicó Lucía Fernández, de la Fundación Asturias XXI, que se encarga de acompañarlos.

El objetivo de estas actividades paralelas al Salón Internacional es dar a conocer la cultura sidrera asturiana y así fomentar la creación de grupos de productores, consumidores y cosecheros que quieran volver de nuevo a la región buscando una formación más concreta y específica. «Para los productores pequeños esto es increíble. Tenemos un nicho de mercado en el turismo sidrero enorme», aseguró Fernández.

Concretamente, ayer al consejo regulador acudió un grupo de productores y consumidores polacos, en cuyo país la sidra está empezando a crecer. «En la Europa del Este están empezando a crear una cultura sidrera importante, aunque la mayoría todavía son pequeños elaboradores que la hacen en casa. Elaboran sidra de todo tipo, con la principal diferencia de que la suya no se escancia», detalló. A ellos se sumaron más tarde profesionales checos e italianos para conocer el trabajo que se desarrolla en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida). También visitaron una empresa especializada en el sector.