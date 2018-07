«Me siento cómodo como poeta» Carlos Barral, en el parque infantil de Las Vegas. / MARIETA Carlos Barral recibirá en septiembre el distintivo de Corverano Ejemplar SHEYLA GONZÁLEZ LAS VEGAS. Domingo, 29 julio 2018, 00:23

Carlos Barral (Oviedo, 1970) se sumará a partir de septiembre a la lista de Corveranos Ejemplares. Nació en la capital asturiana pero ya es un corverano más. Reside en el concejo desde hace quince años y en la comarca ha desarrollado muchos de los proyectos laborales. Es promotor cultural y musical, poeta y pintor, aunque estas dos últimas profesiones las ejerce en sus ratos libres.

El jurado del Ayuntamiento de Corvera que le eligió este año como Corverano Ejemplar destacó de él «su destacada labor literaria y pictórica sustanciada en diversas publicaciones y exposiciones desarrolladas en Corvera y en el resto del Estado». Todo ello sin dejar de lado la multitud de eventos musicales desarrollados en todo el panorama español.

Codirige desde 1994 El Cohete Internacional, empresa asturiana de ámbito estatal especializada en la organización de conciertos y la gestión cultural. «La empresa cumple este año treinta años, primero la llevaba mi hermano, yo me incorporé después. En mi caso una de las líneas de trabajo que he mantenido en el tiempo es la de promoción de grupos de música celta», explica Barral, que destaca como «con los años hemos llegado a trabajar con una gran nómina de artistas de diferentes puntos del mundo».

Desde Van Morrison a Manu Chao o Tejedor, a quienes representó durante diez años, hasta Rodrigo Cuevas, uno de sus representados actuales. Dirige el festival de Jazz de Bueño y está involucrado también en el Festival Independiente Asturiano de Comunidad Cultural 'FIASCO' de Mieres. En su currículum también quedó reflejado un festival de música y poesía en el Centro Niemeyer.

«He coordinado multitud de eventos culturales y musicales en todo el país, aunque sobremanera me encanta trabajar con la música en directo. Eso no quita para que también editemos algún que otro disco», comenta el recién elegido Corverano Ejemplar. Él no duda en destacar la calidad de los músicos asturianos y de las escuelas musicales actuales. «Que cada vez haya más centros formativos redunda en mejores músicos», comenta.

Sobre la música en directo quedan temas pendientes. «La normativa actual es restrictiva y a mi manera de ver está mal planteada. Las administraciones deberían hacer frente a la situación. Deberían permitir que haya más conciertos en directo en bares y salas porque eso hará que los músicos puedan mostrar su trabajo y a la vez mostrar a los visitantes una oferta musical más rica», señala Carlos Barral.

En sus quince años como corverano adoptivo se ha empapado de su cultura y su música. «Hay una cantera de músicos excelente, a las generaciones actuales no las conozco mucho pero el concejo es culturalmente muy vivo», puntualiza el promotor, que también destaca la labor de Adolfo Camilo como gestor. «La ampliación del teatro del Llar es una gran noticia. Es un paso adelante en cuanto a ofrecer una programación de más calidad y de formatos más amplios. Ayudará a la mejora de la programación musical sin duda».

Poeta y pintor

Carlos Barral comenzó a escribir poesía siendo aún un adolescente y aunque roba el tiempo a su labor de promotor para sacar un hueco para escribir sus poemas, afirma rotundamente que «me siento cómodo como poeta». Ha publicado poesía e ilustración en revistas como 'El Súmmum', 'Hojas del Foro' o 'Hesperya'. Debutó como creador en el año 2007, con el patrocinio del Aula de las Metáforas y el mecenazgo del Estudio Creativo Bocarte, inaugurando 'Hechos Inexplicables', su primera exposición de poesía y pintura y desde entonces ha presentado diferentes proyectos creativos en los que ha fusionado poesía y obra plástica. Entre sus trabajos más reconocidos está 'Performance Lírica. 24 poemas audiovisuales'.

«Escribo sobre todos los temas capitales. La soledad, el amor, la muerte o la política siempre están presentes. En cada época de una manera», explica Barral, que matiza que «es indispensable que cualquier persona que se dedica a la creación refleje lo que pasa en el día a día en el mundo en cada momento. Quien nos lea en el futuro, con los años, tiene que ver a través de nuestros poemas cómo era nuestra época», recalca, a la vez que hace hincapié en que «mis textos han cambiado mucho, ya no escribo como cuando era adolescente. Con mis 48 años los temas los vivo de otra manera».

La entrega del distintivo de Corverano Ejemplar se llevará a cabo el próximo 7 de septiembre, en una gala especial organizada por el Ayuntamiento de Corvera con motivo de las fiestas del concejo. Junto a él estarán Sonia Barbosa, Damián Benigno, Julia Álvarez y Domingo Díaz.