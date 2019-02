Los skaters reclaman unas instalaciones dignas en Salinas 'Skaters' en una de las rampas instaladas durante el festival Longboard de Salinas. / JOSE PRIETO Critican el proyecto del Eolo Skate Park al que califican de «peligroso» y recalcan que «no tendrá uso» por parte de los aficionados al deporte S. GONZÁLEZ Viernes, 8 febrero 2019, 00:17

El colectivo de 'skaters' de Castrillón se ha unido para reclamar unas instalaciones dignas en Salinas en lugar del Eolo Skate Park que plantea el Ayuntamiento de Castrillón y la marca Red Bull. Critican este proyecto al considerarlo «peligroso» y entender que «no cumple con las necesidades reales de los que patinamos en el concejo».

Los 'skaters' piden que se haga un parque que de cabida a todo tipo de patinadores, desde profesionales a los que están empezando. «Llevamos años reclamando al Ayuntamiento unas instalaciones decentes en Salinas porque la que hay en Piedras Blancas tampoco cumple con lo que necesitamos», destaca el colectivo. Insisten en que el Eolo que se colocará las próximas semanas «servirá solo para profesionales del deporte, lo suyo sería hacer rampas para todos. Este es para personas que controlan, para los 'pros' de Estados Unidos».

El Ayuntamiento ha realizado ya las obras necesarias para colocar la gran pieza, que ha elaborado para este proyecto el grupo Daniel Alonso. «Es algo publicitario pero que no se corresponde con lo que pedimos. Aquí se podría hacer algo fabuloso porque el espacio es bueno y valdría para dar cabida también a los amantes del surf que podrían hacer prácticas ahí pero con esto que quieren colocar es imposible», relatan desde el colectivo.

Su mayor miedo ya no es que la instalación se quede sin uso, algo que ven «más que probable», si no que al utilizarla 'skaters' con poca experiencia puedan llegar a hacerse daño. «Si cogen la rampa y no lo hacen bien, la caída puede ser de tres metros. Estoy seguro que los chavales acabarán en el ambulatorio», señalan. Para evitar que el Eolo Skate Park sea un proyecto fracasado se ofrecen al Consistorio para trabajar junto a ellos en uno para todos los públicos. «No escuchan consejos de lo que sabemos y lo utilizamos y deberían porque se supone que es para nosotros», recalcan.