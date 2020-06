Los socorristas de Gozón, contra los recortes La plantilla de socorristas, durante su protesta delante del Ayuntamiento por los recortes. / P. G.-P. La plantilla protesta delante del Consistorio por las «mentiras del alcalde» para justificar los retrasos en los servicios de playas P. G.-PUMARINO luanco. Jueves, 11 junio 2020, 00:16

La plantilla de socorristas del Ayuntamiento de Gozón se concentró ayer ante el Consistorio como medida de protesta contra los recortes anunciados por el equipo de gobierno en los servicios de las playas este año. Según su portavoz, Miguel Alonso, «el alcalde no cumple sus promesas y además nos dice mentiras a la hora de justificar la falta de los servicios de salvamento en las playas hasta el mes de julio». En este sentido, explicó: «Lo que nos dice el alcalde es no hay protocolos de seguridad sobre la COVID-19 para aplicar en el servicio, cuando le hemos demostrado que no es así porque los hay en la federación española y en anexos en el Plan de Salvamento de Playas (SAPLA)».

Menos personal

Los recortes en el servicio, asegura el colectivo, no solo suponen una reducción del número de plazas en la plantilla, sino que la duración del contrato será también más corta, de dos meses, cuando hasta ahora era de tres. Por tanto, se dejará notar en la nómina. Este aspecto, advierten los socorristas, puede derivar en que la merma de plantilla sea aún mayor, porque algunos de los actuales socorristas elegirán otros municipios para prestar este servicio. Nos eliminan los quince días de septiembre, con lo que perderemos un mes de cotización». Aseguran que, en los últimos años, ven interés en el alcalde por privatizar el salvamento, que ahora es municipal. «Nos consta que este asunto se trató pero fueron los grupos de oposición los que se opusieron, pero a la vista de los hechos la cosa está muy mal», zanjó en portavoz.