Los socorristas realizan doce rescates en el mes de julio, la mayoría en Salinas La playa de Salinas recibe la mayor afluencia de bañistas del concejo. / MARIETA Salvamento, que atendió 265 incidencias, calcula que a los siete arenales de Castrillón acudieron el pasado mes unas 238.000 personas SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Miércoles, 8 agosto 2018, 00:27

El mes de julio atrajo a las playas castrillonenses a 238.000 personas. Las lluvias y los días nublados han hecho que la cifra disminuya levemente con respecto al año pasado, aunque si se compara con el inicio del verano se ha incrementado exponencialmente, ya que a lo largo de junio habían pasado por los arenales tan solo 40.000 personas.

El Servicio de Salvamento en Playas hizo público ayer el balance del mes pasado, en el que se atendieron 265 incidencias, de las cuales doce fueron rescates. Todos excepto uno, que fue en Bayas, se efectuaron en Salinas y la zona de El Espartal. De estos muchos se realizaron en días en los que la mar se encontraba en mal estado y ondeaba la bandera roja en la playa. Por otro lado, siguiendo la tendencia habitual, la mayor parte de ellos se llevaron a cabo por los socorristas, teniendo que recurrir a la embarcación en tan solo tres ocasiones.

El equipo de socorristas intervino en casi un centenar más de incidencias respecto al año pasado. Siguen siendo las más numerosas las provocadas por heridas y contusiones (89), seguidas de lesiones por animales marinos (70) y erupciones cutáneas (30). Salinas y San Juan continúan siendo las playas que mayor número de incidentes registran, ya que son las que tienen mayor afluencia verano tras verano.

El mes pasado se perdieron ocho niños en los arenales, siete de ellos en Salinas y uno en Santa María del Mar. Además, los encargados de Salvamento mediaron en nueve casos de incidencias relativas a seguridad ciudadana y orden público. Como en todas las playas también se atendieron esguinces, hemorragias e insolaciones. De todas las intervenciones, ocho acabaron en traslados, siete de ellos en ambulancia.

Falta de aparcamiento

No se trata de incidencias reflejadas por los socorristas sino por los bañistas. La falta de aparcamiento en algunos arenales, especialmente en Santa María del Mar ha desatado las críticas de los usuarios. Por su parte, el PSOE se une a ellos y reclama la limpieza de la maleza en el entorno de la playa, así como del aparcamiento que se utiliza en El Puerto y que solo está operativo al 50%. «Repetimos que sería conveniente que se destine el antiguo camping a paliar esta situación. Si hay un espacio no se por qué no se usa, el año pasado se gastaron 10.000 euros en adecentar la parcela, que sigue vacía», destacó ayer el portavoz socialista, Javier González, que reclamó al equipo de gobierno de IU que «se tomen las medidas necesarias porque nos constan muchas quejas de los bañistas por el estado en el que se encuentran este verano las playas».