«El Socorro es la fiesta que tenemos grabada a fuego en nuestro ADN» Los vecinos de Luanco llenaron el salón de actos del instituto para escuchar el pregón. / A. G.-O. El profesor Luis Ignacio García reivindica en su pregón que el instituto sea «uno de los emblemas del pueblo» y anima a su cuidado ALICIA GARCÍA-OVIES LUANCO. Lunes, 28 enero 2019, 00:38

«Las fiestas del Socorro son sinónimo de invierno, temporal, misa cantada y hermandad de todos los luanquinos. No hay nadie, nacido aquí o con una ligazón importante, que no se levante el 5 de febrero y, aunque sea solo un momento, no se sienta unido a todo un pueblo». Luis Ignacio García puso ayer palabras a un sentimiento compartido cada mes de febrero entre los vecinos de la villa marinera. Su pregón caló en un salón de actos lleno hasta la bandera, que no dudo en responderle con un largo, intenso y sonoro aplauso.

Porque si algo es Luanco es un pueblo marinero, aunque actualmente el número de vecinos que siguen saliendo a la mar sea cada vez menor. Aun así, apuntó, «sigue habiendo mal tiempo, olas cruzadas y peligrosas, barradas cerradas y necesidad de coraje comunitario». Es por eso que se hace necesario «buenos patrones, marineros que agarren los remos con fuerza, gargantas que apoyen, gente que impulse, fe que nos mantenga».

La mar, lamentó, son hoy «multinacionales sin alma, sistemas económicos ultraliberales, un cambio climático que no se asume para perder dinero, ideologías que no admiten al diferente, hombres que asesinan a mujeres, políticas perversas...». Este es, añadió, «nuestro mundo. De nosotros depende que sea más acogedor y más hostil».

García lanzó en su pregón un importante mensaje. Uno en el que también tuvo palabras para su gran pasión: la enseñanza. Fue estudiante, profesor y director del instituto Cristo del Socorro, mismo escenario donde ayer tuvo la oportunidad de dirigirse a sus convecinos. «El instituto debería ser uno de los emblemas de este pueblo, porque aquí, entre estos muros, todos los días un puñado de profesores se esfuerzan al máximo, muchas veces con poco reconocimiento, para abrir mentes y luchar contra supersticiones», afirmó.

Pero, afirmó, no fue el instituto lo que le educó. «Según el proverbio africano 'para educar a un niño hace falta una tribu entera' y yo he tenido la inmensa suerte de pertenecer a esa tribu», recordó. En su discurso hubo palabras para Ángeles la Regala, Josefa la Lechuga, Benigna y Adela. También para aquellos que ayer no pudieron estar: sus padres, sus tías y su hermana.

García glosó a lo largo de su pregón los recuerdos de un pueblo que a partir del viernes vivirá una de las semanas más esperadas del año. El XXXVI Concurso de Canción Marinera y Habaneras, cuya final este año será por primera vez en el Museo Marítimo, abrirá la programación a las 21 horas. Ese mismo día tendrá lugar la primera verbena a cargo de dos vecinos de la localidad los Dj's Paco y Frana.