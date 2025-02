Solo dos de los ocho bombeos-aliviaderos del saneamiento de la ría de Villaviciosa están activos La red, cuya explotación y mantenimiento ha salido a licitación, no dispone de un sistema que permita reutilizar las aguas

ALICIA GARCÍA-OVIES VILLAVICIOSA. Sábado, 27 de febrero 2021, 01:59 | Actualizado 09:57h.

Solo dos de los ocho bombeos-aliviaderos del sistema de saneamiento y depuración de la ría de Villaviciosa están activos, «por lo que tienen retirados los equipos de bombeo que están acopiados en la depuradora». Así se recoge en los pliegos de contratación de la explotación y mantenimiento de la red, que acaba de sacar a licitación el Consorcio de Aguas del Principado (Cadasa).

Esta circunstancia se suma a una larga lista de deficiencias que pueden condicionar técnica y económicamente la gestión de la red. El saneamiento de la ría está integrado por la estación depuradora de Villaviciosa, los bombeos de El Salín, El Gaitero, Albatros, Rodiles, Misiego y Tazones, así como los aliviaderos generales, El Picu, Carda, El Salín y Muslera. En total, cuenta con 23,07 kilómetros de colectores, 1.018 de emisarios submarinos, 30 metros de emisario de emergencia y 185 pozos de registro.

Precisamente, las estaciones de bombeo de El Salín y Albatros registran durante los meses de verano una elevada presencia de sulfuro de hidrógeno (SH2). Este gas es producto de la descomposición de materia orgánica en ausencia de oxígeno y puede producir graves daños en el sistema respiratorio. La red sufre, además, continuas entradas de agua de la ría y agua limpia desde la red municipal. Uno de los aliviaderos está en mal estado por los desbordamientos del río, la depuradora no dispone de sistema de reutilización del agua que cumpla la normativa y, por tanto, no está permitido su uso y no hay silo de fangos. «Se saca en contenedores lo que obliga a repartir el fango por ellos manualmente», señalan.

La adjudicataria deberá realizar inversiones para, por ejemplo, legalizar de las instalaciones de elevación de cargas, actualizar el sistema de control de la explotación, elaborar los planos 'as built' de las instalaciones auxiliares, instalar un sistema de reutilización de agua depurada para cumplir con la norma y cumplir con acciones preventivas de la depuradora y las infraestructuras asociadas. El coste superará los 120.000 euros. Todas estas mejoras reforzarán la red de saneamiento, al igual que las obras de urgencia que desde Cadasa están ejecutando en el bombeo de El Salín para reducir los alivios a la ría.

La actuación consiste en ampliar el edificio para alojamiento del grupo electrógeno de 110 kilovatios para garantizar el funcionamiento del bombeo en caso de interrupción del suministro eléctrico. También se colocarán nuevas bombas, a fin de superar la capacidad máxima actual de la instalación de 185 litros por segundo.