«La solución a los vertidos de la playa de Bañugues pasa por el saneamiento» Dos usuarios caminan junto al estuario del río donde hace días hubo vertidos fecales. 5 julio 2019

El alcalde de Gozón, el socialista Jorge Suárez, considera que el saneamiento de Bañugues debe ser prioritario a la hora de desarrollar el proyecto que la Confederación Hidrográfica del Cantábrico (CHC) debe ejecutar en el concejo para llevar la red a las distintas parroquias. Es, dice, «la única solución para acabar con los vertidos a la playa» que cada verano son denunciados por vecinos y usuarios del arenal. La última hace tan solo unas semanas cuando la llegada de aguas fecales al pequeño estuario del río provocó fuertes olores. «Estas condiciones de insalubridad son la causa de que los análisis del agua de baño conviertan a este arenal en uno de los menos recomendables de la región», criticaron.

El Principado realiza cada año análisis para comprobar el estado de las aguas, pero hasta el momento en el Ayuntamiento no han recibido ninguna notificación al respecto. «Normalmente nos avisan de los resultados porque hay ocasiones en que se deben repetir. El día, si ha llovido o no, puede afectar a los resultados, pero en esta ocasión nadie se ha puesto en contacto con nosotros», explica el alcalde. En caso de que el resultado no fuera el esperado, apunta, desde el Consistorio se tomarían las medidas necesarias para informar a los bañistas y, si es necesario, prohibir el baño hasta que la calidad vuelva a ser la idónea.

Llegar a San Jorge

A pesar de las quejas de los bañistas, el último análisis realizado por el Principado (el mes pasado) calificó la playa como una zona apta para el baño. «Sabemos que la falta de saneamiento afecta al arenal, pero la única solución es el desarrollo del saneamiento y eso corre a cargo de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico», insiste el alcalde. El ente estatal tiene previsto invertir en el concejo gozoniego cerca de 25 millones de euros. Junto a Bañugues, la llegada de la red a San Jorge de Heres sería para Suárez otra prioridad. Estas obras también beneficiarían a Bocines, Antromero, Moniello, Viodo (incluido El Ferrero), Verdicio, Manzaneda, Nembro y Cardo.

Los problemas de saneamiento en Gozón se agudizan durante la temporada de verano debido al considerable aumento de aguas residuales procedentes de las viviendas, que se produce por el crecimiento de la población. Una situación que se complica en la zona rural donde la única alternativa pasa por recoger las aguas residuales pasa por la construcción de pozos negros y son muchos los que, a menudo, ven rebasada su capacidad vertiéndose así las aguas residuales al exterior, de forma que alcanzan las cuencas fluviales.