Las tarifas de agua, alcantarillado y recogida de basura suben un 0,3% Contenedores de basura en Piedras Blancas. / PATRICIA BREGÓN PP y VOX, que ayer registró una enmienda a la totalidad de los presupuestos, solicitan una bajada «drástica» de los impuestos C. R. PIEDRAS BLANCAS. Martes, 24 septiembre 2019, 00:08

El gobierno de Castrillón plantea un incremento mínimo de las tarifas del servicio de agua, alcantarillado y recogida de basuras del 0,3%, acorde con el aumento del Índice de Precios al Consumo (IPC) puesto que así se establece en el pliego que regula la gestión del agua. Como contrapartida, crece el número de contribuyentes exentos del pago de estos servicios. En concreto, todos aquellos que no superen los 806,76 euros mensuales, el 150% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

Esta propuesta recogida en las ordenanzas que el viernes serán llevadas al pleno municipal cuentan con la oposición del Partido Popular y de Vox, que ayer registró una enmienda a la totalidad y defendió su negativa en la comisión informativa de Hacienda presidida por la concejala Montserrat Ruiz. El grupo municipal liderado por Alberto García Hevia considera factible una rebaja de impuestos dado que «el Ayuntamiento recauda mucho más de lo que se necesita», por lo que «el dinero de los contribuyentes está mucho mejor en sus bolsillos que en las arcas municipales». El PP, por su parte, pide la rebaja de al menos un 5% del IBI y propone subir las bonificaciones a las familias numerosas y a aquellas viviendas que apuesten por la energía solar y que favorezcan al medio ambiente, entre otras.

Aparte del incremento de los precios públicos, las ordenanzas establecen cinco nuevas tasas por la expedición de los documentos y trámites que emite la Oficina Técnica Municipal, algunos que no estaban regulados en la ordenanza o que no estaban claramente definidos. En primer lugar, la tarifa por expedir un certificado variará en función de si se emiten conforme a un informe ya realizado (2,59 euros) o no, en cuyo caso costará 50 euros. En el caso de licencias urbanísticas por parcelaciones o segregaciones, las tarifas se diferencias en función del suelo (urbano y rural).

Se crean tasas por instalar soportes publicitarios y cambiar el uso urbanístico

Se crean sendas tasas por licencia para la instalación de soportes publicitarios y por cambio de uso urbanístico en edificaciones sin realización de obra. Por último, se incluye un nuevo supuesto por utilizar material de propiedad municipal, como el préstamo de puestos de venta del mercado medieval.

Respecto a la redacción de las ordenanzas, la concejala explicó que se ha tratado de modificar o mejorar aquellas que pudieran inducir a error como la relativa a las bonificaciones en el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, los precios público por la prestación de servicios educativos en las escuelas infantiles de primer ciclo o las ordenanzas de precios públicos en el patronato municipal de deportes.

La concejala explicó que el espíritu de esta ordenanza es alcanzar una «fiscalidad socialmente más justas y progresiva» mediante la rebaja fiscal a las rentas más bajas sin incrementar la carga impositiva a las más altas. Ruiz recordó, además, que los precios públicos y tasas no cubren los costes de los servicios prestados.