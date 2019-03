«No tener aprobado un presupuesto es un problema y una vergüenza» Eva Menéndez, candidata de Castrillón Sí Puede a la alcaldía. / LVA «Estamos preparados para ejecutar un programa de gobierno que coloque a Castrillón en el centro de Asturias» Eva Menéndez Candidata de Castrillón Sí Puede a la alcaldía de Castrillón SHEYLA GONZÁLEZ Domingo, 3 marzo 2019, 02:39

Castrillón Sí Puede ya tiene candidata a las elecciones. Será Eva Menéndez, actual portavoz del grupo municipal. Fue la única en participar en las primarias y su agrupación la ha refrendado. Ahora hace balance de los últimos cuatro años y pone el punto de mira en el nuevo mandato.

-¿Qué supone para usted volver a encabezar la lista de Castrillón Sí Puede?

-Afrontar con ilusión el reto de liderar este proyecto que arranca en 2015 y que con la entrada en la institución nos ha permitido conocer de primera mano los problemas y detectar las necesidades del concejo. Nos hemos volcado en generar propuestas para solucionar y mejorar el municipio, una experiencia que nos da la seguridad de estar totalmente preparados para ejecutar un programa de gobierno que coloque a Castrillón en el centro de Asturias.

-Haciendo memoria de este mandato, ¿qué balance hace?

-El balance es muy positivo. La ciudadanía día a día se ha volcado con el grupo municipal y nos ha expresado su agradecimiento por el trabajo realizado. Esto nos empuja a estar presentes en las próximas elecciones municipales dispuestos a transformar el municipio con proyectos que contribuyan a dinamizar el concejo y que apuesten por el gran capital humano que tiene, la innovación y los abundantes recursos materiales como motor de desarrollo sostenible.

-Se encontrarían un Ayuntamiento sin presupuesto, ¿cree que eso puede ser un handicap?

-Siempre es un problema no tener presupuesto, ya que es la herramienta que permite no solo garantizar la prestación de los servicios públicos sino avalar y respaldar una gestión responsable y sostenible de los mismos. Para nosotros, no tener aprobado un presupuesto es un problema y una vergüenza. Se necesitan medidas de urgencia para evitar la parálisis gubernamental y la hemorragia presupuestaria que supondría no ejecutar ni tan siquiera las inversiones aprobadas el último pleno y que tan necesarias son para el concejo.

-¿Qué proyectos cree que es prioritario desarrollar?

-Con nuestras propuestas, trabajo e ilusión queremos defender los derechos y el bienestar de la ciudadanía, garantizar el futuro y mejorar la calidad de vida en Castrillón. Las políticas y programas de Castrillón Sí Puede priorizan impulsar la economía local centrándose en dinamizar el empleo y en revitalizar el comercio, en ofrecer servicios públicos de calidad y sostenibles y garantizar la cohesión social y potenciar la igualdad de oportunidades prestando especial atención a los núcleos rurales.

-Han hecho mucho hincapié durante este mandato en las políticas sociales, ¿qué aspectos hay que mejorar?

-Queremos un Ayuntamiento que no permita que nadie se quede atrás. Creemos que hay que atender con urgencia el problema de escasez de parque de vivienda pública y la falta de cobertura de ayudas sociales a sectores de la población como nuestros pensionistas, de la necesidad de la gratuidad de escuelas públicas de 0 a 3 y la ampliación de servicios sociales al ámbito rural.

-La división en IU y Podemos en Asturias, ¿cómo ha afectado a Castrillón o puede afectar a la hora de formar gobierno a partir de mayo?

-Creo que lo que hay que tener es altura de miras, la política municipal no es una cuestión de siglas sino de diálogo, entendimiento y cooperación, anteponiendo el interés general al de los partidos. Tenemos claro que de ostentar nosotras la alcaldía habrá generosidad y mano tendida a las fuerzas progresivas para lograr consenso y acuerdo de gobierno.

-Por último, ¿qué me puede decir de su lista?

-Lo primero quiero agradecer a los inscritos en Podemos Castrillón el haber depositado nuevamente su confianza y apoyo en mí para liderar este proyecto abierto e integrador, esta lista es un reforzamiento del compromiso de todas ellas de seguir apostando por mejorar el futuro para la ciudadanía.