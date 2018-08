El teniente alcalde de Carreño, acusado de engordar facturas, escribe una carta a los vecinos Gabriel Rodríguez: «Si la Fiscalía decide iniciar una acusación contra mí, presentaré mi dimisión» ALICIA G.-OVIES Miércoles, 15 agosto 2018, 22:07

La denuncia de una proveedora asegurando que el teniente alcalde de Carreño, Gabriel Rodríguez, la había animado a 'engordar' facturas ha caído como una bomba en el núcleo del PSOE. La oposición ya llegado, incluso, a solicitar la dimisión no solo del concejal sino de la alcaldesa, Amelia Fernández, quien, según una conversación grabada por la afectada, estaría al tanto de la situación. Una información que el principal protagonista ha querido aclarar en una carta dirigida a los vecinos del concejo. Aquí puede leer el escrito:

«Pido perdón. Pido a la ciudadanía de Carreño que acepte estas disculpas públicas. Nunca hubiera imaginado que tratando de ayudar me vería envuelto en un asunto de esta envergadura. Si algo caracteriza la gestión diaria en el Ayuntamiento es la imprescindible búsqueda de soluciones en el corto plazo a problemas a los que el vecindario se enfrenta cada día. Es nuestra responsabilidad atender a todos y cada uno de los que llegan y sobre todo, buscarles vías de solución en la medida en que lo permiten las competencias de la administración local.

En este caso, desde el ayuntamiento tuvimos y tenemos que hacer frente, por mandamiento legal, a la recogida de animales errantes y, de hecho, así se contemplaba en la previsión incluida en el presupuesto municipal para 2017. La realidad desbordó esas previsiones, sorprendentemente llegamos a tener 18 perros recogidos cifra que nunca habíamos tenido en un concejo de nuestro tamaño. Los 45.189,52 € que supuso el año pasado el coste total del servicio de recogida y depósito de estos animales, les pagamos 29.466,65 € hasta dónde nos alcanzó el dinero del presupuesto y 15.722,87 euros quedaron sin poder pagarse. Aquí empieza la peor de las pesadillas que hubiera imaginado. Aunque incluimos las facturas pendientes en el expediente de reconocimiento extrajudicial de deuda para resolver la situación (opción que contaba con informes favorables de los técnicos municipales), los tres grupos de la oposición se negaron y votaron en contra de reconocer ese gasto, por tanto, de abonarlas. De ahí las reiteradas amenazas y el incremento del nivel de presión por parte de la proveedora. Llamadas y mensajes amenazantes que me llevan a intentar tranquilizar la situación el pasado 23 de febrero, cuando mantuve esa conversación informal con ella en una cafetería de Candás.

En el ánimo evidente de utilizar políticamente el contenido de la conversación, se ha pretendido responsabilizar a la Alcaldesa, sin duda objetivo prioritario de la oposición y no solo eso, sino que se ha puesto en duda la profesionalidad de los trabajadores municipales. La Alcaldesa nada sabía de esta conversación y quiero dejar claro que el trabajo realizado por los trabajadores del ayuntamiento se guía únicamente por el rigor, la seriedad y el estricto cumplimiento de las leyes. Lo que pretendía decirle a la proveedora es que se pagarían todos los gastos que tuvieran. Está claro que actúe torpemente en el ánimo de tranquilizarles.

Ese día, se presentaron motu propio en el Ayuntamiento. Yo estaba en el polideportivo gestionando asuntos de esa área, me avisó personal municipal que estaban allí esperándome y bajé a su encuentro. Me decían delante del mismo que (al no abonar el pago pendiente) tenía que sacar fuera los perros. Por eso, les llevé a la cafetería para tratar de calmar la situación y que no montarán follón en el Ayuntamiento y se me ocurrió decirles que la Alcaldesa estaba al tanto de todo para que no se marcharan. Me preguntaban una y otra vez si ella lo sabía y en el ánimo de que no la fueran a abordar con el problema dije eso como pude decir cualquier otra cosa. Había más de diez perros allí en ese momento, y ¿qué íbamos a hacer con ellos?

La deuda del 2017 con la guardería era conocida por todos los grupos políticos. No entiendo cómo fueron a pedirle al PP que denunciara ante la Fiscalía y no apoyo para que votarán en el Pleno los pagos pendientes. En 2018 ya cobraron por sus servicios 13.751,11 €, pero lo que tienen pendiente del año pasado, en Febrero cuando me vinieron a buscar, no habían cobrado y con éstas acabarán el año y no cobrarán.

Por llegar a una alternativa equivocadamente traté de darles opciones, calmarles y buscar solución a su problema derivado de los impagos municipales y ahora me veo envuelto en todo esto. Asumo mi responsabilidad y estoy a plena disposición de mi partido. Conforme al código ético del mismo, si se abriese acusación formal hacia mí desde la Fiscalía por lo ocurrido, asumiría inmediatamente las responsabilidades pertinentes presentando mi dimisión. El primer interesado en que todo esto se aclare soy yo. Con ilusión vine a trabajar y dar lo mejor de mí por el concejo que me vio nacer. La gestión municipal te da muchas satisfacciones, pero es triste ver cómo la dedicación y la implicación en la solución de los problemas, en ocasiones como ésta, te lleva precisamente a pensar que cuanto mejor, peor. »