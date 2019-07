«Trabajaremos para fomentar la participación infantil»» Iris Álvarez, en uno de los parques infantiles del concejo. / OMAR ANTUÑA «Desde la concejalía de Participación Ciudadana incrementaremos las ayudas al movimiento asociativo y vecinal» Iris Álvarez Concejala de Participación Ciudadana SHEYLA GONZÁLEZ TRASONA. Lunes, 22 julio 2019, 00:17

La corporación municipal de Corvera cuenta con varias caras nuevas este mandato. Una de ellas es Iris Álvarez, que llegó a la candidatura socialista como independiente, ocupando el décimo puesto en la lista electoral encabezada por Iván Fernández. Formada como técnica de Educación Infantil, profesión que ejerce en estos momentos, tras el reparto de competencias es la nueva concejala de Participación Ciudadana.

-Llega como una de las nuevas incorporaciones a la corporación. ¿Cuándo entró en el PSOE y por qué?

-Poco antes de la mayoría de edad, comencé a informarme sobre los diferentes partidos políticos. Fue ahí cuando me identifiqué con la ideología de izquierdas y progresista del Partido Socialista. Simpatizaba con sus ideas y su manera de interpretar la realidad y ofrecer soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Cuando Iván Fernández me propuso acompañarle en la lista del PSOE, yo no estaba afiliada. Iván quería personas que aportaran frescura e independencia a esa lista. Luego pude comprobar que el PSOE de Corvera está formado por personas con las que coincido plenamente y di el paso para afiliarme. Pensé que era la oportunidad de hacer lo que me gusta, luchar por la justicia social y ayudar en lo que pueda a los demás

-¿Cómo espera que sean los próximos cuatro años?

-Espero aprender y aportar mucho a la política municipal y para ello tengo los mejores compañeros. Muchos de ellos con varios años de experiencia en este ámbito. Desde que formamos la candidatura y ahora en las primeras semanas de legislatura he comprobado que hay un gran equipo de gobierno en el que las personas que lo integramos damos lo mejor que tenemos para mejorar el concejo.

-Es la nueva concejala de Participación Ciudadana, ¿qué retos se marca para el área?

-Pretendo representar a mis vecinos, escuchándolos y atendiendo a sus peticiones. La frase 'Entre tod@s hacemos Corvera' no es un eslogan, es una convicción de cómo hacer las cosas para que los corveranos sean protagonistas de lo que pasa en su concejo.

-El PSOE ha impulsado los últimos años numerosas asambleas ciudadanas sobre todo tipo de proyectos, ¿se seguirá trabajando en esa línea?

-Durante la pasada legislatura se realizaron mas de cien asambleas abiertas ciudadanas y seguiremos haciéndolas para decidir junto con los corveranos el futuro de nuestro concejo.

-Por otro lado, muchos ayuntamientos están poniendo en marcha los llamados 'presupuestos participativos', ¿contemplan la posibilidad de destinar una partida a estas propuestas vecinales?

-Corvera desarrolla desde hace años su propio modelo de presupuestos participativos que vamos a seguir potenciando. Además, cada año se otorgan subvenciones a diferentes entidades ciudadanas para actividades sociales, culturales, deportivas, festejos, entre otras, que redundan en el beneficio del concejo.

-Las asociaciones vecinales de Corvera son bastante activas, ¿cree necesario que también se pongan en marcha grupos de participación juvenil como los que hay en Avilés o Castrillón?

-En Corvera la pasada legislatura se puso en marcha la Casa de la Juventud, un espacio autogestionado por el movimiento juvenil. Además se desarrolla un programa de corresponsales juveniles en el instituto que permite un contacto directo con la juventud. También hay varias asociaciones. Jorge, concejal de Juventud, y yo, trabajaremos juntos para seguir profundizando en la participación juvenil.

-¿Hay algún proyecto que tenga en mente y que le gustaría desarrollar y ejecutar en este mandato?

-Desde el área de Participación Ciudadana incrementaremos las ayudas al movimiento asociativo y vecinal para que sigan contribuyendo al progreso de Corvera. Nuestra prioridad es cumplir el programa con el que nos presentamos a las elecciones.