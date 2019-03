Trasona prepara una nueva edición de la comida de indianos Estampa de la pasada edición de la comida de indianos. / LVA Duarte se mantiene como presidente de la sociedad de festejos, que también intentará recuperar la procesión de San Pelayo J. F. G. TRASONA. Sábado, 23 marzo 2019, 00:26

La Sociedad de Festejos de Trasona mantiene la comida de indianos como elemento central de las fiestas de San Pelayo, el ultimo fin de semana de julio. «Este año cae del 27 al 30, y también queremos recuperar la procesión, que el año pasado no se celebró», manifestó el presidente de la entidad, Bernardo Duarte, al término de la asamblea celebrada ayer. Al margen de las fiestas, el orden del día también contenía la preceptiva convocatoria de elecciones. El plazo de presentación de candidaturas ha quedado abierto. Podrán presentarse hasta el día 4, y no se esperan sorpresas. Si finalmente no hay ninguna, «seguiremos nosotros», manifestó Duarte.

La comida de indianos se celebrará el 28 de julio, un homenaje a aquellas gentes que, a finales del siglo XIX o principios del XX se embarcaron a la otra orilla del Atlántico, principalmente a países como Cuba, Argentina, Venezuela o México, en busca de una vida con más comodidades de las que podrían soñar alcanzar algún día en España. En la pasada edición participaron más de seiscientas personas, en su mayoría ataviadas con trajes de la época, ligeras y elegantes prendas de color blanco o beis y tocados con un gran sombrero de paja, como los que imponía la moda de antes.

El calendario festivo del concejo se abrirá el 1 de mayo, miércoles, con la habitual Jira al Embalse de Trasona. Será la edición número 61.