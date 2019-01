Triguero defiende la posibilidad de una prórroga presupuestaria y critica la postura de la oposición Yasmina Triguero. / OMAR ANTUÑA «Es insultante que el PSOE alardee de cuentas regionales cuando solo traen para Castrillón proyectos pendientes desde hace años» SHEYLA GONZÁLEZ PIEDRAS BLANCAS. Viernes, 18 enero 2019, 00:13

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, defendió ayer la posibilidad de una prórroga presupuestaria y criticó la posición de los grupos de la oposición, que se mostraron críticos con esta alternativa. La primera edil insiste en que «es contradictorio lo que dicen ahora y lo que pasaba hace cuatro años».

Triguero recuerda que en el 2015 se presentó un proyecto de presupuestos pero que no fue aceptado por la oposición. «Estábamos en la misma situación que ahora. Entonces el PP dijo que no podían aprobarlo porque supondría atar al siguiente gobierno a unos proyectos que no son suyos, y ahora piden lo contrario», destacó ayer la alcaldesa, que a su vez les recriminó no haber presentado «iniciativas ni haber hecho ademán de reunirse con nosotros».

Más dura fue con los socialistas, que acusan al gobierno de «dejadez de funciones». Para la regidora, de Izquierda Unida, es «insultante que el PSOE alardee de cuentas regionales cuando a Castrillón solo traen proyectos pendientes desde hace años». Todo en referencia a la actuación del saneamiento, del Infanta Leonor o del castillo de Gauzón. En su crítica también hizo hincapié en que la relación entre ambos está prácticamente rota después de la negociación del año pasado. «No hay confianza para sacar adelante unos presupuestos con ellos después de que presentaran una enmienda sin ni siquiera decírnoslo».

Por otro lado, insistió en que el equipo de gobierno trabaja para sacar adelante las inversiones de este año y así «poder continuar con el trabajo que requieren los vecinos aunque sea un año electoral. Como dije no vamos a parar porque la ciudadanía no nos lo perdonaría», reiteró Yasmina Triguero.