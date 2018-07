Triguero niega que se dejara escapar el proyecto del centro comercial de Decathlon

La alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, negó ayer que se hubiera dejado escapar el proyecto del centro comercial de Decathlon tal y como han criticado desde la oposición. La edil de Izquierda Unida recordó que fue la firma la que se echó atrás dados los costes de construir un centro comercial nuevo en plena crisis.

«No se puede comparar la apertura de una tienda en un centro comercial ya implantado con empezar de cero», destacó Triguero, que matizó que «el proyecto de La Cruz de Illas incluía la compra del terreno, su recalificación, que estábamos dispuestos a hacer, la urbanización y los accesos. Además de montar de cero la nave. Por eso se estimaban en cien los puestos de trabajo», recalcó.

La alcaldesa criticó que la oposición haya utilizado su implantación en el centro comercial de Trasona para cargar las tintas contra el equipo de gobierno. «Estamos hablando que cuando se puso sobre la mesa la oportunidad de levantar el centro comercial aquí era el año 2011. Desde el Ayuntamiento se les dieron todas las facilidades, y si la cosa no cuajó no por nuestra culpa, fue por la crisis», recalcó Triguero. Por otro lado, la regidora insistió en que la inversión que ahora realizará la cadena deportiva no será parecida a la prevista hace siete años.

«Todos entenderán que no es lo mismo abrir una delegación que no implica mayores obras que la adecuación del local que iniciar todo de cero. Es como si Decathlon se cogiera un bajo aquí, para nada tendría la misma repercusión. Ni siquiera se contratará el mismo personal», puntualizó.

El PP criticó la lentitud de IU a la hora de tramitar la calificación del suelo, «producto de su aversión a la iniciativa privada. Ha quedado demostrado que hay tener suelo disponible y no esperar a a que haya un proyecto sobre la mesa», indicó Quiñones.