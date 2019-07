«El único delito que cometo es pasar hambre» Francisco Zayas. / LVA Francisco Zayas ocupa desde hace diecisiete días una casa abandonada en el barrio de El Pedrero, en Trasona S. GONZÁLEZ TRASONA. Viernes, 26 julio 2019, 00:36

Izquierda Unida denunciaba el pasado miércoles el estado de abandono en el que se encuentra una casa en El Pedrero. En esa vivienda encontró un refugio Francisco Zayas, que la ha ocupado junto a su hijo de diecisiete años y que recrimina al grupo municipal las críticas vertidas, aunque estos insisten en que desconocía que en «ese lugar viviera alguna familia», explicó Sara Paz.

«Me he visto en la calle y el único sitio al que podía ir es esta casa derruida. El único delito que cometo es pasar hambre», recalca Zayas, que ayer fue identificado por la Policía Local. Aunque IU apuntó a quejas vecinales, este 'okupa' lo niega. «Solo tengo problemas con una señora, el resto me está ayudando trayéndome comida», apunta.

Antes de llegar a Trasona, Zayas vivía en Molleda en una casa en la que estaba haciendo obras pero al no cobrar por los trabajos decidió marcharse junto a la que era su pareja. «Por problemas personales decidí irme de la casa en la que vivía y meterme en esta que estaba abandonada, solo hay que ver su aspecto. No tiene ni luz ni agua pero me vale para descansar y dormir», recalca. IU añadía ayer que pedirá al Ayuntamiento que se les de un alternativa habitacional.