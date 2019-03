Los usuarios de la biblioteca de Salinas recogen firmas exigiendo calefacción Imagen que ofrecía ayer la zona infantil. / MARIETA «Los viernes hacemos cuentacuentos infantiles y con la temperatura que hace es muy difícil estar allí con los niños» S. GONZÁLEZ SALINAS. Sábado, 9 marzo 2019, 00:10

La nueva biblioteca de Salinas se inauguró hace tan solo unos meses pero sus usuarios están cansados de sufrir las consecuencias de una mala ejecución de las obras por parte de la empresa contratada por el Ayuntamiento. Se quejan de cortes de luz y del frío que pasan al no tener calefacción. Este último punto ha llevado a varias familias usuarias a elaborar hojas de firmas para presentar ante el Consistorio reclamando que se ponga en funcionamiento.

Los viernes la sala de lectura acoge actividades abiertas a las familias y especialmente dirigidas a los más pequeños. «Los viernes hacemos cuentacuentos y con la temperatura que hace es muy difícil estar allí con ellos», denuncia Ana una de las usuarias. Aunque la mayor parte de los asistentes es de Salinas, cada vez son más los que se acercan desde Piedras Blancas para participar en estas actividades infantiles.

«Es triste pero no sabemos como no se ha previsto esto antes», lamentan los usuarios. En la hoja de firmas recalcan que para hacer posibles los cuentacuentos «hay que crear un ambiente acogedor, por lo que no solo necesitamos nuestro calor humano, si no también un sistema de calefacción que funcione correctamente». La recogida de rúbricas comenzó ayer con la sesión semanal de lectura infantil y se prolongará los próximos días.

El objetivo de esta iniciativa es que «llegue a quien corresponda, la ponga solución y asuma sus responsabilidades», insisten. Estos problemas no surgieron hace unos días, si no que llevan semanas quejándose de los fallos en el sistema de calor, a los que se suman los de la electricidad, que se corta al no tener la potencia suficiente.

El Ayuntamiento de Castrillón anunció hace unos días que había requerido a la empresa adjudicataria la reparación de todos estos inconvenientes. Esta inició los trámites, entre ellos la petición del certificado que les permitirá ampliar la potencia contratada para el centro cultural.